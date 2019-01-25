Петербуржец зарегистрировал на 43 квадратах более сотни трудовых мигрантов. Рекорд оценят в рамках УК РФ

Больше сотни иностранцев зарегистрировал в своей квартире житель Кировского района Петербурга. Как столько народа могло поместиться в совсем небольшом жилище, мужчина расскажет на суде: ему светит 3 года.

Как сообщает 25 января горпрокуратура, действовал петербуржец энергично: поставить на учет 113 граждан Узбекистана и Таджикистана он успел за короткий срок – с октября по ноябрь 2018 года. Иностранцы в квартире не жили, да и жить не могли — они бы не уместились на 43 квадратных метрах.

«Подвиг» мужчины следствие оценило по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации). Ему грозит до трех лет лишения свободы. Дело готовят к передаче в суд.