США допускают вероятность военного вмешательства в дела Венесуэлы

Соединенные Штаты готовы принять все необходимые меры для обеспечения безопасности американских граждан в Венесуэле. Об этом в ночь на 25 января заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Мы сделаем все необходимое, чтобы быть уверенными в безопасности наших граждан», – цитирует «Интерфакс» слова дипломата, сказанные в ходе радиопередачи The Laura Ingraham Show.

Помпео отвечал на вопрос о том, готов ли он обратиться к президенту с просьбой об отправке войск в Венесуэлу в случае угрозы безопасности американским дипломатам, находящимся там.

«Мы полностью вовлечены, в полном объеме представляем ситуацию на местах и готовы сделать все возможное для обеспечения безопасности наших людей», – уточнил госсекретарь США.

Ранее Бюро дипломатической безопасности госдепартамента США приняло решение отозвать часть дипломатов американского посольства в Венесуэле по соображениям безопасности. Бюро «дало указание об отъезде из Венесуэлы правительственных работников, не задействованных в условиях чрезвычайной ситуации». «Правительство США располагает ограниченными возможностями по оказанию экстренной помощи гражданам США в Венесуэле», – отмечается в сообщении дипломатической структуры.

Накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о разрыве дипотношений с США и высылке американских дипломатов из страны в течение 72 часов.

В США эти решения венесуэльских властей назвали незаконными, поскольку Вашингтон не признает Мадуро и его правительство и будет поддерживать дипотношения с Венесуэлой через провозгласившего себя временным президентом лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Обострение ситуации в Венесуэле на этой неделе связано с многотысячными акциями протеста в разных городах, в ходе которых глава Национальной Ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Статус оппозиционера был признан рядом иностранных государств, включая США.

Лидер России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Николасом Мадуро накануне «выразил поддержку законным властям Венесуэлы».

Ранее эксперт «Фонтанки» по Венесуэле оценил возможность военного вмешательства США во внутренние дела Венесуэлы как маловероятную.

«Только если разразится военно-гражданский конфликт. Только тогда американцы могут пойти на военные акции. Под этой ширмой. Но это крайне маловероятная история», – уверен эксперт по внутренней и внешней политике Венесуэлы, учёный секретарь Института Латинской Америки Российской академии наук Дмитрий Розенталь.