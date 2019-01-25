«Россияне все равно не успевают построить свой знаменитый «Северный поток — 2». Киев назвал неизбежным новый договор на транзит газа

Газопровод «Северный поток — 2» не успеют достроить до окончания контракта на транзит газа через Украину, поэтому Москве и Киеву нужно заключить новое соглашение. Об этом 25 января заявила в эфире UMN заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко.

«До 1 января 2020 года россияне все равно не успевают построить свой знаменитый и дорогой «Северный поток — 2». Однако им все равно придется как-то транспортировать свой газ в Европу», — сказала Бойко и добавила, что чем дольше Москва тянет, тем сложнее будут переговоры о транзите газа через украинскую территорию.

Последнее транзитное соглашение стороны заключили в 2009 году, оно действует до начала 2020 года. Украинский «Нафтогаз» сообщал, что в результате данного договора понес убытки на 32,1 млрд долларов.

Глава российского Минэнерго Александр Новак в конце 2018 года гарантировал, что страны Евросоюза будут получать газ из России вне зависимости от того, будет ли до конца 2019 года заключен новый контракт на транзит.

Газопровод «Северный поток — 2», маршрут которого проходит из России в Германию по дну Балтийского моря, должны запустить в 2020 году, его мощность должна составить 55 млрд кубометров газа в год.