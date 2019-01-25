Мужчина пропал после поездки в багажнике машины петербуржца. Полиция не надеется найти его живым

Полиция Всеволожского района Ленобласти задержала мужчину, который решил покатать гражданина Таджикистана в багажнике своего автомобиля. Покатать против его воли, избитым и связанным. Соль истории в том, что жертва в конце концов пропала, а 24 января водитель стал фигурантом уголовного дела об убийстве.

Как рассказал полиции сам задержанный, ранее осуждавшийся за кражу 50-летний житель Петербурга, 19 января в деревне Гарболово он повздорил с 25-летним гражданином Таджикистана. Ссора началась в квартире около полуночи. Кульминацией стало то, что петербуржец повалил своего оппонента на пол, избил, связал ему руки и ноги, после чего запихнул в багажник своего «Киа Рио».

По информации «Фонтанки», немного «покатав» пленника, водитель открыл багажник, видимо, надеясь на разговор. Заложник тут же попытался сбежать, из-за чего крышка над ним снова захлопнулась. Поездка, по рассказу задержанного, длилась до четырёх часов дня. В каком месте узник покинул свою «тюрьму», петербуржец вспомнить не смог. Однако гражданин Таджикистана после того дня как в воду канул.

В полиции рассказу не поверили или поверили отчасти, так как в отношении 50-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство».