Выживший штурман истребителя Су-34 рассказал, что случилось над Японским морем. В день столкновения была сильная облачность

Штурман одного из истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые столкнулись в воздухе на Дальнем Востоке 18 января, рассказал подробности аварии. Об этом 25 января сообщает телеканал 360 со ссылкой на источник в силовых структурах агентства ТАСС.

Летчик заявил, что в тот день была очень сильная облачность. Он видел ведомый самолет, потом посмотрел на приборы, и в этот момент случился удар. Нос Су-34, в котором находился выживший штурман, ушел вверх, и самолет начал заваливаться на левое крыло. Летчику и его командиру удалось катапультироваться. На данный момент спасенный военный летчик проходит в деле о крушении самолетов в качестве свидетеля.

Столкновение двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 произошло утром 18 января во время планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 километрах от берега при отработке маневрирования. Самолеты были без боекомплекта.

Штурмана спасли первым. Позже тела двух пилотов нашли и подняли на борт траулера рыбаки. Судьба четвертого пилота неизвестна.

По факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов и подготовки к ним.