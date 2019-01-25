Петербуржцы жалуются на онанистов в метро. Те развращают пассажиров в часы пик прямо в переполненных вагонах

Неизвестные онанисты досаждают пассажирам петербургского метро. Полиция подземки получила сразу два обращения за последние дни. Поймать неуловимых рукоблудов пока не получается.

Так, 24 января в правоохранительные органы с заявлением обратилась женщина 30 лет. Она рассказала, что в утренний час пик мужчина 45-50 лет на вид «открыто занимался онанизмом» в вагоне метро между станциями «Пионерская» и «Удельная». На вид он выглядел вполне обычно – европейская внешность, светло-жёлтая куртка, чёрная шапка и синие джинсы.

Днём ранее в управление полиции на метрополитене на извращенца пожаловался первокурсник политехнического колледжа. Он заметил неладное уже в вечерний час пик на зелёной ветке – между «Гостиным двором» и «Маяковской». Молодой человек уточнил, что действия сексуального характера были совершены в отношении него. Когда злоумышленник понял, что его телодвижения замечены, он выскочил из вагона на «Маяковской» и смешался с толпой.