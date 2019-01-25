Мэру Нефтеюганска стало плохо после вчерашних обысков

Мэр Нефтеюганска попал в больницу после проведения обысков. О госпитализации Сергея Дегтярева 25 января сообщил его заместитель Павел Прокопович.

Как сообщает издание Ura.ru, медиков Дегтяреву пришлось вызвать накануне вечером, чиновнику стало плохо после встречи в городской администрации с вице-губернатором Алексеем Шипиловым. Мэра с гипертоническим кризом доставили в отделение кардиологии местной клинической больницы.

Напомним, обыски в администрации Нефтеюганска шли вчера весь день. Вход в здание был закрыт, объявление гласило о том, что в помещениях травят грызунов. Официальных заявлений силовики не делали, но СМИ писали о том, что Дегтяреву вменяют превышение полномочий и получение взятки. Якобы речь идет о махинациях с земельными участками: недвижимость продали за очень низкую цену.