В Киеве снесли памятник Суворову

Памятник полководцу Александру Васильевичу Суворову снесли в Киеве. Одновременно в украинской столице открыли мемориальную доску идеологу национализма. Случившееся в городе назвали «исторической ротацией».

Простоявший 44 года у входа в бывшее Суворовское училище монумент покинул свое место 24 января, передает НТВ. Решение было принято еще в декабре украинскими властями, связано оно формально с тем, что военное образовательное учреждение теперь носит имя гетмана Ивана Богуна.

«Суворов — на выход. Деколонизация на марше», — прокомментировал снос памятника в Facebook глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович.

Он рассказал о том, что одновременно в Киеве открыли мемориальную доску идеологу украинского национализма Дмитрию Донцову. Символическую замену Вятрович назвал «исторической ротацией».

Как ранее сообщала «Фонтанка», решение о сносе памятника Суворову, который был открыт к 30-й годовщине победы над нацистской Германией, приняла экспертная комиссией при Минкульте. За снос монумента выступало и руководство военного лицея. Памятник обещали не ломать, а переместить на задний двор. Вместо него хотели установить фигуру Богуна.