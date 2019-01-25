Технологии
В РФ могут ввести платную регистрацию всех мобильников. Уже есть законопроект
Регистрировать все телефоны с выходом в Интернет в России предложила сенатор Людмила Бокова. Соавтор законопроекта о суверенном Рунете вышла с новой инициативой по ужесточению регулировании связи в стране.
О законодательной инициативе 25 января сообщает РБК. По данным агентства, документ в скором времени будет внесен в Госдуму. Он касается не только телефонов, но и любых устройств с выходом в Сеть (имеющих IMEI м сим-карты) - например, умных датчиков воды или газа, большинства современных автомобилей.
Вступить в силу обязательная регистрация может с 2020 года. Новые телефоны должны будут ставить на учет производители и импортеры, но физлица, купившие телефон за границей, должны будут зарегистрировать их сами через сайт госуслуг. Услуга будет платной, впрочем, Бокова обещает, что не дороже 100 рублей. А потом, за 3-5 лет, владельцам придется зарегистрировать и все уже действующие мобильные устройства.
За нарушение штрафы не прописаны: говорится лишь о том, что незарегистрированные устройства «через какое-то время» заблокируют.
Цель закона - борьба с кражами мобильных телефонов, ввозом контрафакта и идентификации мобильных устройств, которые используют террористы.
«Спецслужбы просто смогут эффективнее пользоваться техническими возможностями, делая один из идентификаторов (IMEI) более достоверным», — объяснила Бокова.
Операторы связи в комментариях журналистам не выступили против документа, но предположили, что доработка оборудования не позволит запустить новый механизм с 2020 года.
Справка:
Сейчас в России регистрируются только сим-карты, для покупки которых необходим паспорт, но до 2000 года обязательной была и регистрация мобильных телефонов. На их ношение нужно было получать специальное разрешение в Госсвязьнадзоре, его стоимость составляла $4. Владелец мобильного обязан был носить документ с собой, за его отсутствие на руках оформлялся штраф. Вопреки возражениям ФСБ, это правило было отменено в 2000 году Владимиром Путиным.