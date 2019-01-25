В РФ могут ввести платную регистрацию всех мобильников. Уже есть законопроект

Регистрировать все телефоны с выходом в Интернет в России предложила сенатор Людмила Бокова. Соавтор законопроекта о суверенном Рунете вышла с новой инициативой по ужесточению регулировании связи в стране.

О законодательной инициативе 25 января сообщает РБК. По данным агентства, документ в скором времени будет внесен в Госдуму. Он касается не только телефонов, но и любых устройств с выходом в Сеть (имеющих IMEI м сим-карты) - например, умных датчиков воды или газа, большинства современных автомобилей.

Вступить в силу обязательная регистрация может с 2020 года. Новые телефоны должны будут ставить на учет производители и импортеры, но физлица, купившие телефон за границей, должны будут зарегистрировать их сами через сайт госуслуг. Услуга будет платной, впрочем, Бокова обещает, что не дороже 100 рублей. А потом, за 3-5 лет, владельцам придется зарегистрировать и все уже действующие мобильные устройства.

За нарушение штрафы не прописаны: говорится лишь о том, что незарегистрированные устройства «через какое-то время» заблокируют.

Цель закона - борьба с кражами мобильных телефонов, ввозом контрафакта и идентификации мобильных устройств, которые используют террористы.

«Спецслужбы просто смогут эффективнее пользоваться техническими возможностями, делая один из идентификаторов (IMEI) более достоверным», — объяснила Бокова.

Операторы связи в комментариях журналистам не выступили против документа, но предположили, что доработка оборудования не позволит запустить новый механизм с 2020 года.