Происшествия
Иркутск, Улан-Удэ, Читу и Благовещенск накрыла волна сообщений о минировании. Эвакуируют органы власти, школы, больницы и почтамты
Волна эвакуаций из-за сообщений о бомбах накрыла регионы Дальнего Востока и Восточной Сибири утром 25 января. Жертвами злоумышленников стали Иркутск, Улан-Удэ, Чита и Благовещенск.
Как передает Znak.com, в Улан-Удэ сотрудники ГИБДД перекрыли центр города, где находятся властные структуры. Анонимы пообещали поднять в воздух, в частности, правительство Бурятии и мэрию столицы региона. Сорвана и работа почтамта.
В столице Иркутской области в основном от рук «минеров» пострадали медицинские учреждения: областная детская больница, детская туберкулезная больница региона, психиатрический диспансер №1 и т. д. Есть информация и об эвакуации учебных заведений, связанной с пришедшими по электронной почте угрозами.
Эвакуируют учебные заведения и в Благовещенске. А в Чите — еще и мэрию, администрации района.
Накануне информационная атака коснулась других регионов на востоке страны: бомбы искали на Камчатке, Сахалине, в Приморье и Хабаровском крае. Взрывчатки нигде не нашли.
Справка:
Похожая ситуация случалась более года назад. Тогда массовые звонки о «минировании» учреждений и торговых центров начались 11 сентября 2017 года. По данным ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.