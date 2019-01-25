Иркутск, Улан-Удэ, Читу и Благовещенск накрыла волна сообщений о минировании. Эвакуируют органы власти, школы, больницы и почтамты

Волна эвакуаций из-за сообщений о бомбах накрыла регионы Дальнего Востока и Восточной Сибири утром 25 января. Жертвами злоумышленников стали Иркутск, Улан-Удэ, Чита и Благовещенск.

Как передает Znak.com, в Улан-Удэ сотрудники ГИБДД перекрыли центр города, где находятся властные структуры. Анонимы пообещали поднять в воздух, в частности, правительство Бурятии и мэрию столицы региона. Сорвана и работа почтамта.

В столице Иркутской области в основном от рук «минеров» пострадали медицинские учреждения: областная детская больница, детская туберкулезная больница региона, психиатрический диспансер №1 и т. д. Есть информация и об эвакуации учебных заведений, связанной с пришедшими по электронной почте угрозами.

Эвакуируют учебные заведения и в Благовещенске. А в Чите — еще и мэрию, администрации района.

Накануне информационная атака коснулась других регионов на востоке страны: бомбы искали на Камчатке, Сахалине, в Приморье и Хабаровском крае. Взрывчатки нигде не нашли.