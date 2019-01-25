Минобороны опубликовало архивные документы о полном освобождении Ленинграда от блокады

Министерство обороны России рассекретило архивные документы, связанные с освобождением Ленинграда от блокады. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

"В преддверии 75-летней годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады на официальном сайте Минобороны России опубликована подборка уникальных документов из фондов Центрального архива военного ведомства, раскрывающая подробности освобождения блокадного города. Значительная часть ранее не публиковавшихся документов посвящена единственной военно-стратегической магистрали и уникальной топливной артерии, проходившей по дну Ладоги и связывавшей осажденный город с тыловыми районами страны – Дороге жизни", – говорится в сообщении.

Так, в открытый доступ выложены постановления об организации и бесперебойной работе военно-стратегической магистрали на Ладоге, схемы, планы, связанные с транспортировкой ресурсов и эвакуацией населения, отчеты о боевых операциях подводных лодок, обеспечивавших функционирование дороги, а также постановление от 1 мая 1942 года о строительстве стратегического подводного 35-километрового трубопровода для транспортировки топлива в осажденный Ленинград.

Кроме того, на сайте Минобороны впервые опубликованы не известные ранее факты об участии подводных лодок в боевых операциях на Ладожском озере.

Блокада Ленинграда – одна из самых страшных страниц в истории Великой Отечественной войны. Город находился в осаде на протяжении 872 дней с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За это время от голода, холода, бомбежек и артобстрелов погибли, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 млн жителей города. Более 1,5 млн человек были награждены медалями "За оборону Ленинграда".