Сенат США не принял предложение демократов по выходу из бюджетного кризиса

Предложение Демократической партии США по преодолению бюджетного кризиса не набрало в четверг в ходе заседания американского Сената 60 голосов, необходимых для продолжения его рассмотрения. Этот законопроект не включает в себя выделение $5,7 млрд, которые президент Дональд Трамп запрашивает для строительства стены на границе с Мексикой.

За предложение начать рассмотрение данного проекта бюджета выступили 52 сенатора, 44 высказались против. Законопроект демократов предусматривал выделение средств на финансирование федерального правительства до 8 февраля. Ранее в Сенате также не приняли предложение Трампа, которое предусматривало выделение средств на строительство заграждения. Таким образом, Конгресс США не принял предложения обеих партий на 34-й день приостановки работы федерального правительства.

С 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось согласовать параметры госбюджета, в который Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить свыше $5 млрд на сооружение физического барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что не одобрят выделение из казны таких крупных средств и готовы предложить на это лишь $1,3 млрд.

Без финансирования в США осталась примерно четверть правительства, в частности Госдепартамент, минфин, минторг и министерство внутренней безопасности. Для остальных госучреждений Конгресс ранее успел одобрить выделение средств до конца сентября 2019 года.