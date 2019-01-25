Выходные в Финляндии 26-27 января: Высоцкий, лыжный чемпионат и снежные замки

В этот уик-энд в Хельсинки звучит классическая музыка в исполнении венского оркестра, фламенко и песни Высоцкого на семи языках. В Лапландии можно побывать как минимум в двух снежных замках, а ближе к границе - в Лахти - приобщиться к лыжному спорту.

Timo Laapotti / Kemi Tourism Ltd / Visit Finland

В субботу в Финляндии ожидается от минус 10 градусов в южных регионах до минус 22 на севере. На юге Суоми выпадет снег, будет пасмурно. В воскресенье снегопады придут в северные районы, в южных будет солнечно, зато похолодает до минус 16.

26 и 27 января в Доме музыки в Хельсинки состоятся новогодние концерты оркестра венского замка Шёнбрунн, дирижировать которым будет Гвидо Манкузи. В известном своей акустикой зале прозвучат произведения Штрауса и Моцарта. Билеты стоят от 64,50 до 84,50 евро.

А в пятницу в столице можно услышать песни Владимира Высоцкого на семи языках, помимо русского и финского, в зале Malmitalo произведения барда исполнят на шведском, норвежском, испанском, французском и армянском. Билет на проходящий уже в четвертый раз фестиваль VYSOTSKI FEST обойдется в 21,50 евро. Почему финны любят Высоцкого?

26 и 27 января в том же зале Malmitalo состоятся концерты финских исполнителей фламенко: певицы Анны Муртола и гитариста Йонаса Видениуса. Билеты на выступление дуэта Entre dos Amigos стоят 15 евро.

На сцене Финской национальной оперы в выходные представят балет «Русалочка». С помощью 3D-технологий артисты погрузятся в красочный подводный мир. Представление рассчитано на зрителей старше семи лет. Билеты стоят от 15 до 109 евро.

В воскресенье в культурном центре «Корьямо» организуют блошиный рынок, где можно найти одежду, украшения, товары для дома. Торговля будет идти с 11 до 16 часов.

До конца января в Котке открыта выставка «Стекло для всех», на которой можно увидеть продукцию стекольного завода в Кархула, созданную за его вековую историю. В морском центре «Велламо» представлены как простые банки (завод был последним производителем стеклотары в Финляндии), так и редкие стеклянные изделия 1930-х годов.

В Кеми открылся снежный замок, работающий и как отель. «Лумилинна» вмещает 14 комнат для гостей, ресторан и часовню. Темой этого года стал замок с привидениями, что можно заметить по ледовым и снежным скульптурам, украшающим здание.

Напомним, что с декабря в Лапландии в Деревне Санта-Клауса открыт снежный замок, посвященный персонажам Туве Янссон. На его территории расположилась не только крепость, но и скульптуры муми-троллей из снега. Билет для взрослых стоит 30 евро, для детей с 4 лет – 18 евро.

В Лахти в эти выходные завершается молодежный чемпионат по лыжным видам спорта. В лыжных состязаниях и прыжках с трамплина примут участие более 700 спортсменов из 40 стран. Помимо соревнований для спортсменов организаторы устроили Детские снежные дни, предлагающие развлекательную программу для всей семьи. Бесплатные мероприятия проходят на свежем воздухе у трибун Лыжного стадиона Лахти (Salpausselänkatu, 8) в субботу с 11 до 15 часов и в воскресенье с 11 до 14 часов.

Виктория Трифонова, «Фонтанка.ру»