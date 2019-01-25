Триллион рублей в бюджете и думающие лишь о себе депутаты. О чем врио Беглов рассказал в своем первом большом интервью
Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов дал первое развернутое интервью ныне близкому к Смольному телеканалу 78 (входит в Национальную медиагруппу банкира Юрия Ковальчука). За 40 минут он рассказал о том, что город победил снежную стихию, стратегию-2035 писали нерадивые чиновники, а депутаты думают только о себе.
1 Семья
Семья Александра Беглова из Петербурга. Перед началом войны уехала отдыхать в Баку и там так и осталась. Есть у врио губернатора еще и рязанские корни. В Ленинград он вернулся уже юношей после учебы, трудился монтажником, бригадиром, работал в Ленгорисполкоме, главой района и так далее.
2 Бюджет
Журналисту Игорю Максименко Беглов пожаловался, что город ему достался с дефицитным бюджетом: по итогам 2018 года долг составлял 35 млрд рублей, затем его удалось сократить на 8,5 млрд рублей. Причина долга в неторопливости чиновников: город брал кредиты, а они даже их не могли освоить. Теперь задача нового правительства – довести доходы бюджета до цифры в 1 трлн рублей.
3 Метро
Журналист поинтересовался, трудно ли было идти к отчаявшимся рабочим (хотя о том, чтобы Беглов встречался рабочими, ничего не известно). Беглов вместо этого рассказал, как встречался с руководством «Метростроя» и требовал от них выложить 15 млн рублей из своего кармана, чтобы заплатить рабочим. «Надо решать вопросы людей. Если выступаешь в качестве обещалкина, тогда лучше к людям не ходить», – резюмировал он.
Беглов заметил, что метро в Петербурге все же должна строить компания, принадлежащая городу. Частные компании показали себя неэффективно. И пообещал в 2019 году открыть хотя бы три станции метро. Какие именно, он не конкретизировал. Еще одно обещание – добиться того, что петербуржцы будут тратить на дорогу от дома до станции подземки не более 15-20 минут.
4 Снег
Уже не в первый раз врио губернатора заявил, что город со стихией справился и в пробки не встал. С природой бесполезно бороться, управлять ей не начнешь, а Европу и Скандинавию тоже засыпает, подчеркнул врио губернатора. В очередной раз он повторил, что мешает убирать город хаотичная парковка. А возможность ставить машины по разным сторонам улиц в четные и нечетные дни отменили правозащитники в Верховном суде, можно или нет теперь принять законопроект, который как-то упорядочит правила, Беглов не смог сказать, однако сообщил, что предложил главам районов организовать коллективную парковку для автомобилистов во время уборки города от снега. Отчитался Беглов и о том, что отказался от предложений сбрасывать снег в Неву, Фонтанку и Мойку, лучше город будет постепенно плавить снег, чем засорять реки.
5 Стройка
Временный глава города обрушился с критикой на строителей – пообещал найти их хоть на Майями (это, судя по всему, касалось обанкротившейся компании «Квест» в Петродворцовом районе). «Расхлябанности и воровства не должно быть», – заявил он, комментируя предположение телеведущего, что в целом стройка может тормозиться по объективным причинам.
Отдельно он остановился на вопросе развития города, подчеркнув, что согласованный всеми ведомствами Генеральный план предполагает, что с 2019 по 2024 годы в городе построят 24 млн квадратных метров жилья без инфраструктуры, а чтобы ее ввести, нужно 205 млрд рублей. «Когда Генплан проходил в ЗакСе второе чтение, фракция коммунистов вышла с поправкой и добавила к этому 1,5 млн кв метров. Я так просто не оставлю, просто так этот вопрос решаться в городе без обеспечения социальных нужд не будет», – заверил Беглов.
6 Стратегия
Критика коснулась и «Стратегии 2035». В ней не заложены федеральные программы, подчеркнул Беглов. При этом, стратегия не понравилась никому и виноваты в этом чиновники, работавшие над ней: »Стратегия разрабатывалась не один год, все согласовали и все подписали. Я спрашиваю: «Тебе нравится эта стратегия?»- «Нет». -»А что вы делали все это время?»». По мнению Беглова, в предыдущие годы у Петербурга была пауза в развитии, и теперь его задача это изменить.
7 Кадры
Прокомментировал Беглов и новые назначения. Он подчеркнул, что в правительство приходит не «команда Беглова», а те, кто откликнулся на его призыв и вернулся в город. «Многие переехали снова в Петербург, чтобы помочь городу. Внутри команды не должно быть конкуренции и непонятных вещей, должна быть слаженная работа, чтобы отвечать на вызовы, которые стоят перед городом. Будем стараться, чтобы жители города не только в хорошие времена, но и в сложной ситуации поддержали свою команду», – заметил врио губернатора. Он подчеркнул, что намерен вернуть диалог правительства и петербуржцев: «Это город горожан, почему мы не должны советоваться с ними? Обязаны. А мы говорим «не надо, мы сами с усами».
8 Собор
В числе прочего тележурналист Игорь Максименко спросил о передаче Исаакиевского собора РПЦ. «Сегодня есть договоренности между городом и РПЦ, чтобы в соборе проводились службы. Между музеем и церковью нет противоречий», – сообщил врио губернатора. Он также отметил, что пытается понять, какие претензии есть у активистов к РПЦ. «У нас есть закон о передаче культовых сооружений религиозным конфессиям. РПЦ имеет право подать заявку о передаче ей культового здания. И даже, если исполнительная власть не передает, церковь имеет право подать в суд», – заметил он.
9 Депутаты
По словам Беглова, «в эти сложные времена» некоторые депутаты настойчиво пытаются встретиться с ним, хотя врио губернатора готов работать с парламентскими комиссиями. Так как организовать встречу не удавалось, депутаты обратились к прокурору. «Но эти депутаты не вышли с инициативой отменить федеральный закон (о передаче имущества религиозным организациям) . Свои права защищают, а права других нет, переводят (ситуацию) в политическую плоскость», – заключил он.
10 Готов ли Беглов участвовать в выборах губернатора.
«На этот вопрос мне надо ответить самому себе, смогу ли я найти решение, чтобы справиться с вызовами, которые стоят перед городом, получится ли у меня завоевать доверие горожан. Время покажет».