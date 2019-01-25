Триллион рублей в бюджете и думающие лишь о себе депутаты. О чем врио Беглов рассказал в своем первом большом интервью

3 Метро

Журналист поинтересовался, трудно ли было идти к отчаявшимся рабочим (хотя о том, чтобы Беглов встречался рабочими, ничего не известно). Беглов вместо этого рассказал, как встречался с руководством «Метростроя» и требовал от них выложить 15 млн рублей из своего кармана, чтобы заплатить рабочим. «Надо решать вопросы людей. Если выступаешь в качестве обещалкина, тогда лучше к людям не ходить», – резюмировал он.

Беглов заметил, что метро в Петербурге все же должна строить компания, принадлежащая городу. Частные компании показали себя неэффективно. И пообещал в 2019 году открыть хотя бы три станции метро. Какие именно, он не конкретизировал. Еще одно обещание – добиться того, что петербуржцы будут тратить на дорогу от дома до станции подземки не более 15-20 минут.