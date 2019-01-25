СК признал взрыв в жилом доме в Балашихе. Рванул газовый баллон

Причиной пожара в многоэтажке в подмосковной Балашихе стал хлопок газового баллона. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета 24 января.

По данным ведомства, во время ремонтных работ с использование газовых баллонов в 20 доме на улице Кольцевой произошло два хлопка и возгорание. В результате инцидента погибли двое рабочих. Взрывная волна повредила стены здания и шахту лифта.

Пожар в микрорайоне в 15-ти этажном доме в Балашихе произошёл около 20.30. Очевидцы рассказали о хлопке, факт взрыва в МЧС не подтвердили.