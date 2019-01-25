«Пожалуйста, услышьте нас! Последствия техногенных катастроф необратимы». Профсоюз «Метростроя» официально предупредил Беглова

Разрывать контракты с «Метростроем» – небезопасно и чревато техногенными катастрофами для Петербурга. Об этом в своем официальном письме врио губернатора Петербурга Александру Беглову сообщает председатель территориальной профсоюзной организации ОАО «Метрострой» Виктор Зорька.

«Узнав о том, что город не намерен больше сотрудничать с Метростроем, мы заявляем: этого допустить нельзя! Речь идет уже не только о благополучии метростроевцев и их семей, а о безопасности нашего города. Смена подрядчика неизменно приведет к значительному риску возникновения обрушений, затоплений и других аварийных ситуаций в подземных выработках и на поверхности… Пожалуйста, услышьте нас! Последствия техногенных катастроф необратимы и на их устранение уйдет гораздо больше времени, сил и средств, чем то, какие усилия город может затратить на исправление ситуации с Метростроем», – сообщает градоначальнику Зорька.

Кроме того, в своем письме Виктор Зорька сетует на несправедливое отношение Дирекции транспортного строительства и городских властей к компании «Метрострой» в целом. Он вспоминает заслуги компании: создание станций «Новокрестовская» и «Беговой» в рекордные сроки, достройка стадиона, 900 млн рублей, подаренных компанией правительству на строительство Яхтенного моста, последние согласия «Метростроя» на невыгодных для себя условиях возводить подземку.

В концовке письма председатель профсоюза просит градоначальника не дать отдельным чиновникам совершить ошибку – ведь Метрострой и так принадлежащая городу компания. «Мы преданно служили городу почти 80 лет и готовы также трудиться дальше. Но без вашей личной помощи, без поддержки со стороны города, это будет невозможно», – заканчивает письмо Виктор Зорька.

На документе стоит печать, которая свидетельствует о том, что в администрации губернатора письмо приняли 23 января 2019 года. Копия письма имеется в распоряжении редакции, а его подлинность «Фонтанке» 24 января подтвердил один из членов профсоюза.

По информации «Фонтанки», ответа на послание Виктора Зорьки пока в организацию не поступало. Похожее послание Беглову подготовили простые рабочие компании. Под своим письмом они планирует собрать более 1,5 тысячи подписей, после чего передадут врио губернатора.

21 января городские власти заявили о расторжении всех госконтрактов с «Метростроем» на создание петербургской подземки. По соглашению с городскими властями компания вела строительство фиолетовой («Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары»), оранжевой («Театральная», «Горная») и коричневой («Юго-Западная», «Путиловская») линий метро. Также не закрытым был контракт на создание «Новокрестовской» и «Беговой», которые работают с 26 мая 2018 года. Из 4 контрактов официально разорвано 3. Позднее Смольный объявил, что даст «Метрострою» шанс достроить коричневую ветку подземки