Верховный суд Венесуэлы считает Мадуро президентом

Президента Николаса Мадуро Верховный суд Венесуэлы считает единственным законным главой государства. Об этом в Twitter заявил председатель суда Майкель Морено 24 января.

«Мы признаем законную власть гражданина Николаса Мадуро Мороса в качестве конституционного президента Боливарианской Республики Венесуэла», — написал он.

Морено отметил, что суд не признаёт любые неконституционные попытки узурпировать пост главы государства. «Мы осуждаем тот факт, что в Венесуэле назревает государственный переворот с согласия иностранных правительств», — добавил он.

Ранее с президентом Боливарианской Республики Венесуэла Николасом Мадуро по телефону https://www.fontanka.ru/2019/01/24/136/ поговорил президент России Владимир Путин. В пресс-службе главы российского государства заметили, что итогом беседы стал «обоюдный настрой на продолжение российско-венесуэльского сотрудничества в различных сферах».

23 января сотни тысяч жителей страны https://www.fontanka.ru/2019/01/23/113/ вышли на марш против правления президента Николаса Мадуро. Национальная ассамблея Венесуэлы назвала его узурпатором. До этого несколько стран разорвали дипломатические отношения с Каракасом после его вступления в должность президента во второй раз. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя и.о. президента Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь Организации американских государства (ОАГ) Луис Альмагро уже признали Гуайдо временным главой государства. А вот Мексика по-прежнему считает лидером Мадуро.