Беглов пообещал, что метро будет строить госкомпания, а жители будут добираться до станций максимум за 20 минут от дома

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов заявил в интервью телеканалу 78, что метро в Петербурге должна строить компания, принадлежащая городу. Частные компании показали себя неэффективно.

«Я уверен, что метро строить в городе должна петербургская компания, которой владеет город, и которая будет отвечать за развитие метро. Все остальные акционерные и другие общества – может и хорошо, но они показали свою неэффективность. Город взял кредиты, залез в долги, а результат – все станции в прошлом и позапрошлом году они не введены», – заявил врио губернатора.

По его словам, в 2019 году Смольный надеется открыть хотя бы три станции метро. Какие именно, он не конкретизировал. Также он отметил, что поставил задачу добиться того, что петербуржцы будут тратить на дорогу от дома до станции подземки не более 15-20 минут.

Напомним, что 21 января городские власти заявили о расторжении всех госконтрактов с «Метростроем» на создание петербургской подземки. По соглашению с городскими властями компания вела строительство фиолетовой («Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары»), оранжевой («Театральная», «Горная») и коричневой («Юго-Западная», «Путиловская») линий метро. Также не закрытым был контракт на создание «Новокрестовской» и «Беговой», которые работают с 26 мая 2018 года. Пока что из 4 контрактов официально разорвано 3.