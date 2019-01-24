Мошенники похитили у финского МИДа 400 тысяч евро

Центральная криминальная полиция Финляндии KRP расследует крупное дело о мошенничестве в особо крупных размерах в отношении министерства иностранных дел страны, пишет Yle.

Как сообщили 24 января в KRP, злоумышленники в феврале 2018 года пытались получить обманным путём из финской казны 400 тысяч евро (соответствет по нынешнему курсу почти 30 млн рублей. – Прим. Ред.), которые предназначались для развития правовой системы Киргизии.

Финляндия перечисляла деньги в рамках соглашения о финансировании, заключённом с ООН, однако хакеры взломали сервер UNDP (Программа развития ООН) и в переписке общались с МИДом от лица сотрудников UNDP.

Подозрения возникли, когда перевод не дошёл до настоящего адресата. Выяснилось, что счёт принадлежит частному лицу, вероятно, подставному. Конечный получатель пока не известен, поэтому дело также расследуют по статье "Отмывание денег в особо крупных размерах".

Полиции удалось заморозить счета и вернуть более половины отправленной суммы. Преступники успели получить около 170 тысяч евро.

На данный момент подозреваемых трое. Финская полиция обратилась за помощью в расследовании к зарубежным коллегам.