“Почему-то депутаты не вышли с инициативой отменить федеральный закон”. Врио губернатора Петербурга Беглов о передаче Исаакия РПЦ

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов в интервью телеканалу «78» прокомментировал инициативу РПЦ получить в пользование Исаакиевский собор. По его словам, депутаты переводят этот вопрос в политическую плоскость.

Врио губернатора Александр Беглов дал интервью телеканалу 78 о городских проблемах. В числе прочего тележурналист Игорь Максименко спросил его мнение о передаче Исаакиевского собора РПЦ. «Сегодня есть договоренности между городом и РПЦ, чтобы в соборе проводились служения. Между музеем и церковью нет противоречий», – сообщил врио губернатора. Он также отметил, что пытается понять, какие претензии есть у активистов к РПЦ. «У нас есть закон передачу культовых зданий конфессиям. РПЦ имеет право подать заявку о передаче ей культового здания. И даже если исполнительная власть не передает, церковь имеет право подать в суд», – заметил он.

По словам Беглова, «в эти сложные времена» некоторые депутаты настойчиво пытаются встретиться с ним, хотя он готов работать с парламентскими комиссиями. Так как организовать встречу не удавалось, депутаты обратились к прокурору. «Но эти депутаты не вышли с инициативой отменить федеральный закон (о передаче имущества религиозным организациям) . Свои права защищают, а права других нет, переводят (ситуацию) в политическую плоскость», – заключил он.

В начале 2017 года на тот момент губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил, что вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ решен. Это вызвало волну митингов и акций протеста в городе. Несогласные с тем, что музей отдадут священнослужителям, устроили митинг на Марсовом поле, который собрал более 3 тысяч человек. Противники передачи собора брали его в живое кольцо, в январе 2017 года между колоннами собора повесили баннер «НЕ РПЦ». Вопрос о передаче музея церкви затих после того, как Полтавченко сообщил, что соответствующая заявка от РПЦ в Смольный не поступала. Также, как писали СМИ, тему решили не будоражить в канун президентских выборов, чтобы не обострять конфликт в городе. В конце 2018 года распоряжение о подготовке к передаче собора утратило свою силу.