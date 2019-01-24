СКА по буллитам обыграл «Барыс»

Победой для СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против казахстанского «Барыса» в четверг, 24 января, в Петербурге. Армейцы с Невы выиграли со счетом 3:2 в серии буллитов.

Голы у СКА забили Антон Белов (16 минута), Владислав Гавриков (56) и Николай Прохоркин (победный буллит). Отметим также две результативные передачи Никиты Гусева. У гостей отличились Джесси Блэкер (26) и Брэндон Боченски (49).

Петербургский клуб продолжает гонку за лидером сезона – ЦСКА. Отставание от москвичей всего одно очко за 11 матчей до окончания регулярного чемпионата. Следующую игру СКА проведет против рижского «Динамо» 26 января в Петербурге.