Российские фигуристы выиграли две медали на чемпионате Европы

Сразу две российские пары вошли в тройку лучший на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске 24 января. Серебро выиграли Евгения Тарасова и Владимир Морозов с результатом 218,82 балла.

Бронза на счету Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, набравших 205,28 баллов. Золото завоевала французская пара Ванесса Джеймс/Морган Сипре (225,66).

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в Минске с 23 по 26 января. 25 января начнут соревноваться танцевальные дуэты (начало в 12:40) и будут определены победители среди женщин (18:00). 26 января призовые места разыграют мужчины (11:15) и дуэты (16:25).