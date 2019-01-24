Дома на Тележной могут не дождаться реконструкции. В одном из зданий снова полыхал пожар

Огонь охватил заброшенное здание в центре Петербурга 24 января. О пожаре в 29 доме на улице Тележной рассказали очевидцы около 21.30. Пламя разгорелось в помещении на четвёртом этаже.

В пресс-службе МЧС «Фонтанке» пояснили, что в доме тлел мусор. Площадь пожара составила 3 квадратных метра. По словам горожан, сотрудники МЧС регулярно приезжают к заброшенным домам на Тележной улице. Здания облюбовали бездомные, огонь там полыхает часто.

Ранее десятилетняя история вокруг судьбы пяти домов в центре Петербурга вышла на следующий круг. Новая экспертиза называла здания дореволюционной постройки аварийными. Их предложили разобрать и воссоздать из новых материалов.