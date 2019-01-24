Происшествия
Дома на Тележной могут не дождаться реконструкции. В одном из зданий снова полыхал пожар
Огонь охватил заброшенное здание в центре Петербурга 24 января. О пожаре в 29 доме на улице Тележной рассказали очевидцы около 21.30. Пламя разгорелось в помещении на четвёртом этаже.
В пресс-службе МЧС «Фонтанке» пояснили, что в доме тлел мусор. Площадь пожара составила 3 квадратных метра. По словам горожан, сотрудники МЧС регулярно приезжают к заброшенным домам на Тележной улице. Здания облюбовали бездомные, огонь там полыхает часто.
Ранее десятилетняя история вокруг судьбы пяти домов в центре Петербурга вышла на следующий круг. Новая экспертиза называла здания дореволюционной постройки аварийными. Их предложили разобрать и воссоздать из новых материалов.
Справка:
Судьба пяти домов на Тележной обсуждается уже практически десять лет – с апреля 2008 года активисты борются против возможного сноса домов. Здания расселили несколько лет назад, признав аварийными, хотя некоторые из них проходили капитальный ремонт в советское время. Ухудшение состояния конструкций, скорее всего, повлекло строительство под ними Правобережной линии метро. Затем подлежащим расселению признали и дом №31, после этого оказались «приговорены» все дома, формирующие лицевой фронт улицы от Кременчугской ул. до ул. Профессора Ивашенцева. Дома после реконструкции предлагалось отдать под маневренный фонд или под молодежный центр. Дом № 25 по Тележной улице был построен в 1898 году, № 23, 27 и 29 — в 1901 году, а № 21 — в 1902-м. Здания относят к стилям модерн и эклектика.