При пожаре в жилом доме в Балашихе погибли двое. На место ЧП едут следователи

Открытое горение в жилом доме в подмосковной Балашихе ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС 24 января.

По данным представителей экстренных служб, предварительной причиной пожара в 15-этажном доме могло стать короткое замыкание в электронагревателе, пишет «Росбалт» со ссылкой на РИА «Новости».

На место происшествия выехали следователи, «для выяснения всех обстоятельств произошедшего, а также усыновления наличия либо отсутствия пострадавших». ТАСС со ссылкой на МЧС сообщает о двух погибших мужчинах. Предположительно, это рабочие, делавшие в квартире ремонт.

Пожар в микрорайоне Янтарный в 20 доме на улице Кольцевой произошёл около 20.30. Очевидцы рассказали о хлопке, факт взрыва в МЧС не подтвердили.