«Денег не хватает». В Смольном рассказали, что мешает вывозить снег со дворов и чистить крыши

Вице-губернатор Николай Бондаренко заявил о том, что в рамках установленных тарифов денег на очистку кровель и вывоз снега со двора не хватает. Ранее сообщалось, что и уборка улиц финансируется бюджетом лишь в размере 60% от нормативной потребности.

О расчетах Бондаренко рассказал журналистам 24 января. «Мы с вами платим с 1 кв. м. 60 копеек. 53 копейки идет за сброс снега с крыши, а 7 копеек – за вывоз снега, – заявил чиновник. – Возьмем, к примеру, жилой дом площадью 10 тыс. кв. м, получим сбор с дома – 72 тысячи рублей в год на очистку кровли и вывоз снега. Работа 1 машино-смены КамАЗа с погрузчиком стоит 15 тыс. руб. Всего 5 таких машино-смен, и уже потрачены все деньги, которые собрали с квартиросъемщиков за год».

Та же проблема с очисткой кровель. «На рынке 35 рублей – средняя цена за очистку 1 кв. м. кровли. На очистку 1 тыс. м. кв. требуется 35 тыс. рублей, и надо учитывать, что у нас впереди ноябрь и декабрь 2019 года. Поэтому не столько сил, сколько денег не хватает. Это проблема, которая от коммунальных служб не зависит. В рамках установленного тарифа мы стараемся и снег вывозить, и кровли чистить», – пояснил Бондаренко.

По словам вице-губернатора, самая тяжелая ситуация с точки зрения уборки улиц в Центральном, Василеостровском, Петроградском и Адмиралтейском, где высокая запаркованность. При этом много обращений из-за качества уборки в Калининском районе, где решено организовать рабочую группу под руководством главы комитета по благоустройству Владимира Рублевского. «Он лично будет контролировать ситуацию и очистку таких проспектов как Кондратьевский, Пискаревский и других», – заявил Бондаренко.

Напомним, ранее глава аппарата ври губернатора Любовь Совершаева признала, что уборка улиц профинансирована бюджетом лишь на 60%.