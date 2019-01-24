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Город
24.01.2019 22:09
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«Денег не хватает». В Смольном рассказали, что мешает вывозить снег со дворов и чистить крыши

Вице-губернатор Николай Бондаренко заявил о том, что в рамках установленных тарифов денег на очистку кровель и вывоз снега со двора не хватает. Ранее сообщалось, что и уборка улиц финансируется бюджетом лишь в размере 60% от нормативной потребности.

О расчетах Бондаренко рассказал журналистам 24 января. «Мы с вами платим с 1 кв. м. 60 копеек. 53 копейки идет за сброс снега с крыши, а 7 копеек – за вывоз снега, – заявил чиновник. – Возьмем, к примеру, жилой дом площадью 10 тыс. кв. м, получим сбор с дома – 72 тысячи рублей в год на очистку кровли и вывоз снега. Работа 1 машино-смены КамАЗа с погрузчиком стоит 15 тыс. руб. Всего 5 таких машино-смен, и уже потрачены все деньги, которые собрали с квартиросъемщиков за год».

Та же проблема с очисткой кровель. «На рынке 35 рублей – средняя цена за очистку 1 кв. м. кровли. На очистку 1 тыс. м. кв. требуется 35 тыс. рублей, и надо учитывать, что у нас впереди ноябрь и декабрь 2019 года. Поэтому не столько сил, сколько денег не хватает. Это проблема, которая от коммунальных служб не зависит. В рамках установленного тарифа мы стараемся и снег вывозить, и кровли чистить», – пояснил Бондаренко.

По словам вице-губернатора, самая тяжелая ситуация с точки зрения уборки улиц в Центральном, Василеостровском, Петроградском и Адмиралтейском, где высокая запаркованность. При этом много обращений из-за качества уборки в Калининском районе, где решено организовать рабочую группу под руководством главы комитета по благоустройству Владимира Рублевского. «Он лично будет контролировать ситуацию и очистку таких проспектов как Кондратьевский, Пискаревский и других», – заявил Бондаренко.

Напомним, ранее глава аппарата ври губернатора Любовь Совершаева признала, что  уборка улиц профинансирована бюджетом лишь на 60%.

Справка:

Снежная зима 2018-2019 года уже породила большое количество проблем. По заявлениям комитета по благоустройству, с начала сезона вывезено более 1,3 млн кубометров снега, это примерно столько же, сколько за всю зиму 2014-2015 годов. На фоне недовольства горожан качеством уборки улиц и дворов активизировались чиновники: врио губернатора Александр Беглов провел ночное совещание в Смольном, а перед этим подарил очередной медийный мем: приказал раздать районным администрациям «лопаты Беглова», чтобы они тоже принимали участие в работах. Кроме того, глава города  поручил увеличить снегоуборочный парк в городе и заменить песок  на гранитную крошку там, где это возможно, а в конце прошлой недели ввёл особый режим готовности к ЧС. К вопросу подключились депутаты: Борис Вишневский привлечь к работе бойцов Росгвардии, а Максим Резник — провести парламентское расследование. Новое политическое руководство города признало, что уборка улиц профинансирована лишь на 60% . Контролирующие органы регулярно выписывают штрафы подрядчикам из-за состояния внутриквартальных территорий и дорог, а УФАС выявило «снежный картель» при проведении торгов на уборку улиц на 8 млрд рублей. На фоне сложной обстановки на сетевых ресурсах появились интернет-боты, которые настаивают на том, что город убирают хорошо.

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