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24.01.2019 22:43
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«В первую очередь восстановление часовни». В Петербурге суд оштрафовал РПЦ за неверные приоритеты

Петродворцовый районный суд Петербурга деньгами наказал региональную епархию за недостаточное внимание к памятнику архитектуры. Разрушенный при советской власти «Жилой дом» при Городищенском монастыре в Ломоносове продолжает ветшать. Деньги идут на восстановление часовни, – пытался объяснить ответчик, но судью разжалобить не сумел.

Об административной ответственности для Санкт-Петербургской епархии 24 января сообщает Объединенная пресс-служба судов. Поводом стало состояние объекта культурного наследия федерального значения «Дома жилые», который входит в состав другого охраняемого объекта – «Подворье Городищенского монастыря Рождества Богородицы».

Как постановила судья Юлия Кузнецова, религиозная организация «содержала фасады объекта в ненадлежащем техническом, санитарном, противопожарном состоянии; нарушила неизменность облика; не известила соответствующие органы обо всех имеющихся повреждениях; не принимала мер к предотвращению разрушения, в том числе не проводила противоаварийные работы».

Архитектурный сайт Санкт-Петербурга
Архитектурный сайт Санкт-Петербурга

Судебное заседание предваряла проверка, которая зафиксировала плачевное состояние фасадов, утрату штукатурки, выбитые стекла и обгоревшую крышу. К слову, один только полусгоревший двухэтажный деревянный дом остался от всего подворья еще в 60-е годы прошлого века. Уцелела и часовня, которую церковь реставрирует с 2011 года: обновлены фасады, заменены окна, на куполе установили 100-килограммовый позолоченный крест, приступили к внутренней росписи.

Часовня также имеет охранную грамоту от КГИОП. На суде представитель епархии рассказал, что за неимением постоянного источника доходов приходится выбирать, на что тратить пожертвования в первую очередь. Судья не оценила принцип расстановки приоритетов и 23 января назначила штраф в размере 100 тысяч рублей.

В тот же день и на ту же сумму Юлия Кузнецова оштрафовала Приход храма святых апостолов Петра и Павла в Знаменке. Здесь вина ответчика состоит, по мнению суда, в чрезмерной активности. Объект культурного наследия «Церковь Святых апостолов Петра и Павла» подвергся ремонту без соответствующего на то разрешения: пол выложили керамической плиткой, «уложенной шашечкой на различном уровне», установили карниз из полиуретана, стены оштукатурили, а окна и двери покрасили. В результате храм 1877 года постройки стал симпатичным, но уж больно современным.


© Фонтанка.Ру

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