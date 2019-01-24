"Выразил поддержку законным властям Венесуэлы". Путин поговорил с Мадуро

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Боливарианской Республики Венесуэла Николасом Мадуро, сообщила вечером 24 января пресс-служба Кремля.

"Президент России выразил поддержку законным властям Венесуэлы в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса. Подчеркнул, что деструктивное внешнее вмешательство грубо попирает основополагающие нормы международного права. Высказался в пользу поиска решений в рамках конституционного поля и преодоления разногласий в венесуэльском обществе путём мирного диалога.Президент Венесуэлы дал свои оценки опасного развития событий в стране в последние дни и поблагодарил за принципиальную позицию Российской Федерации.Подтверждён обоюдный настрой на продолжение российско-венесуэльского сотрудничества в различных сферах",- говорится в официальном сообщении пресс-службы главы российского государства.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с США 23 января.

"Я решил разорвать дипломатические и политические отношения с правительством Соединенных Штатов", – сказал он во время выступления в Каракасе. Глава Венесуэлы дал американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть страну.

Мадуро обвинил в госперевороте США. Он подчеркнул, что администрация будет защищать суверенитет страны любой ценой и призвал всех жителей присоединиться.

В среду Хуан Гуайдо объявил себя и.о. президента Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь Организации американских государства (ОАГ) Луис Альмагро уже признали Гуайдо временным главой государства. А вот Мексика по-прежнему считает лидером Мадуро.