В подмосковной Балашихе загорелась многоэтажка. Очевидцы говорят о взрыве, МЧС только о пожаре

Огонь охватил жилой дом в подмосковной Балашихе вечером 24 января.

Как сообщили в региональном МЧС, сообщение о пожаре в микрорайоне Янтарный в 20 доме на улице Кольцевой поступило в 20.37. На месте работают 20 расчётов. Спасатели эвакуировали 30 человек.

На опубликованных в сети видео очевидцев слышен взрыв. СМИ пишут о двух хлопках с интервалом в несколько минут. У дома частично обрушилась крыша. К 21.30 открытое горение локализовали.

В МЧС факт взрыва не подтвердили, сообщает РИА Новости. В пресс-службе ведомства уточнили, что дом не газифицирован, построен в 2017 году.