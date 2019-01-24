Промышленное производство в Петербурге выросло на 5% в 2018 году

Промышленное производство в Петербурге за 2018 год выросло на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в материалах Петростата.

Только за декабрь показатель промпроизводства увеличился на 0,4%. Таким образом, выпуск промышленных товаров показывает положительную динамику 39 месяцев подряд.

Быстрее всего в 2018 году рос выпуск напитков (+20%), одежды (+15,6%), машин (+15,7%) и электрического оборудования (+16,8%), прочих транспортных средств (+32,1%). Сильнее всего упало производства текстиля (-14,1%) и готовых металлических изделий (-14,8%).