«Народ ломиться просто будет». Чубайс отправил Захарову на лобное место, а Бузову в МИД

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил провести кадровые перестановки в российском МИДе. Роль официального представителя ведомства, по его мнению, должна занять российская певица и телеведущая Ольга Бузова. Восполнить пустоту лобного места в «Доме-2» сможет Мария Захарова. Свою видение Чубайс изложил 24 января в интервью Business FM.

«Я искренне восхищен мастерством Марии Захаровой, оно такого уровня! Мне кажется, мы недооценили человека, ее нужно продвигать дальше в этом направлении, это же просто классно. Я не знаю, куда-нибудь в «Дом-2» ведущей, это будет блестяще — и для нее новый вызов, и там, я думаю, народ в шоке будет. Там Ольга Бузова, правильно? А Бузову, наоборот, нужно в МИД продвинуть», — сказал он.

Чубайс отметил, что у Бузовой «колоссальная поддержка», 12 миллионов подписчиков в Instagram. По его мнению, певица популярнее Захаровой. «Я уверен, что она сможет проводить эти брифинги с журналистами, народ ломиться просто будет. Я бы всерьез подумал о том, что нужно продвигать куда-то активно нашу молодежь, а нам, пенсионерам, давно уже на пенсию пора, это и так ясно», — сказал он.

Мария Захарова на своей страничке в Facebook ответила, что была не в курсе телевизионных пристрастий главы «Роснано».

«Я думала, что он только с Собчак смотрел, а он, видите, до Бузовой дотянул. Хотя, честно говоря, я не курсе «новостей с проекта». Бузова там или не Бузова», — написала она.

Спор между Чубайсом и Захаровой завязался после выступления главы «Роснано» 16 января на Гайдаровском форуме. Тогда он заявил, что «Россия – страна бедная, значительная часть населения живет бедно или очень бедно». Захарова с этими словами не согласилась и отметила, что Россия — богатейшая страна. «Почему «значительная часть населения живет бедно или очень бедно», хотелось бы узнать у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики». Обмен репликами продолжался ещё несколько дней.