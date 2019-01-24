Stockmann окончательно покинул Россию. Чешская PPF закрыла сделку по покупке ТЦ "Невский центр"

PPF Real Estate закрыла сделку по покупке петербургского торгового центра «Невский центр» у финской Stocmann. Об этом компания сообщила 24 января.

Сумма сделки составила 171 млн евро. Это первый актив PPF Real Estate в Петербурге. В компании отметили, что сейчас занимаются интеграцией актива в свою структуру .

О намерениях Stockmann продать ТЦ "Невский центр" стало известно еще в конце 2016 года. Это последний российский актив компании. Переговоры велись с инвесткомпаниями Malltech и фонд Morgan Stanley. О сделке с PPF Real Estate стороны сообщили в октябре 2018 года.

PPF Real Estate Россия входит в группу компаний PPF Real Estate Holding B.V. и оказывает услуги в области строительства и управления объектами недвижимости. В России она владеет шестью проектами, прежде всего офисными зданиями и логистическими парками в Москве и Подмосковье.