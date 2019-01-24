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Без крабов и без миллионов. Бывшая жена отсудила у заключённого Цеповяза половину имущества
Кущевский районный суд Краснодарского края постановил в рамках бракоразводного процесса взыскать с осуждённого члена «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза 4,3 млн рублей. Об этом 24 января пишет РБК со ссылкой на адвоката Эдуарда Чургулия.
Бывшая супруга заключённого Наталья Стришней в иске требовала признать 8,6 млн рублей имуществом, совместно нажитым в браке, и взыскать с ее бывшего мужа половину этой суммы. Суд удовлетворил её запрос.
Ранее Вячеслав Цеповяз подал иск о признании за ним права на половину предприятий, собственниками которых являются его дети. В 2015 году семья Цеповязов заключила брачный договор, однако спустя пару лет супруге Наталье надоело обеспечивать сытую жизнь мужа в колонии, и она подала на развод.
Вячеслав Цеповяз в последнее время прославился благодаря попавшим в Интернет фотографиям, на которых он, отбывая наказание в колонии, ест крабов, икру и шашлык, пользуется телефоном. Позднее арестант назвал снимки «подделкой». Глава Амурского УФСИН получил дисциплинарное наказание.
Справка:
Цеповяза в ноябре 2013 года приговорили к 19 годам и 10 месяцам колонии строгого режима за тяжкие и особо тяжкие преступления в составе Кущевской банды. Дело банды начали расследовать после убийства в станице Кущевской 12 человек (в том числе девятимесячного ребенка) в доме фермера Сервера Аметова. Суд установил причастность этой группировки к 19 убийствам с 1998 по 2010 годы. Главаря банды Сергея Цапка приговорили к пожизненному заключению, но он умер в СИЗО, не дожив до вступления приговора в силу.