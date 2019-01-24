Дмитрия Михальченко арестовали. Путь к освобождению затормозило дело о хищениях при строительстве резиденции президента

Бывший владелец холдинга «Форум» и бенефициар порта «Бронка» Дмитрий Михальченко на два месяца отправлен под арест по делу о создании преступного сообщества для хищений при реконструкции объектов государственной важности. Следствие не видит его на свободе.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Басманного суда, 24 января суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета и до 21 марта определил Михальченко в следственный изолятор. Предпринимателю вменяют организацию преступного сообщества (часть 3 статьи 210 УК), которая обещает до 20 лет лишения свободы, и растрату (часть 4 статьи 160 УК) с максимумом в 10 лет.

По версии следствия, сообщество было нацелено на хищение денежных средств, выделенных на обустройство резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево и ремонт государственных дач «Воробьевы горы». Дело возбуждено в марте 2017 года, к лету 2018-го ущерб оценивали в 1,5 млрд рублей. Михальченко включили в последний момент, объединив с давними партнёрами и генерал-лейтенантом ФСО Игорем Васильевым. Считается, что эта служба благотворно повлияла на бизнес-империю бывшего миллиардера.

Михальченко находится под стражей с марта 2016 года. Изолировать его позволило дело о контрабанде алкоголя. В декабре Басманный суд оценил теневой импорт в 4 года и 7 месяцев колонии общего режима, прокуратура уже опротестовала излишнюю лояльность. По новому пересчёту проведённого в СИЗО времени он отбыл 4 года и 3 месяца. После приговора каждый последующий день также считался за полтора. По новому делу срок исчисляется с нуля.