«ПСЖ» и «Зенит» обо всем договорились. Паредес уходит за 47 млн евро

Футбольный клуб «Зенит» и «ПСЖ» подписали трансферное соглашение о переходе в парижскую команду полузащитника Леандро Паредеса. Как сообщает 24 января L’Équipe, стороны уладили все детали по переходу футболиста.

Итоговая сумма трансфера за 24-летнего аргентинца составила 47 млн евро. Теперь Паредес пройдет медобследование для завершения сделки.

Напомним, что торг начинался с 30 млн евро. Однако «Зенит» не хотел отпускать его меньше чем за 40 млн. Фаворитом в борьбе за игрока считался лондонский «Челси», главный тренер которого оказался фанатом Паредеса. Но ситуация изменилась, когда в переговоры вступил «ПСЖ». Сумма возможного трансфера сразу возросла.

Напомним, что «Зенит» купил Паредеса у «Ромы» в 2017 году за 23 млн евро. Таким образом, затраты на игрока удалось отбить почти в два раза.