«ПСЖ» и «Зенит» обо всем договорились. Паредес уходит за 47 млн евро
Футбольный клуб «Зенит» и «ПСЖ» подписали трансферное соглашение о переходе в парижскую команду полузащитника Леандро Паредеса. Как сообщает 24 января L’Équipe, стороны уладили все детали по переходу футболиста.
Итоговая сумма трансфера за 24-летнего аргентинца составила 47 млн евро. Теперь Паредес пройдет медобследование для завершения сделки.
Напомним, что торг начинался с 30 млн евро. Однако «Зенит» не хотел отпускать его меньше чем за 40 млн. Фаворитом в борьбе за игрока считался лондонский «Челси», главный тренер которого оказался фанатом Паредеса. Но ситуация изменилась, когда в переговоры вступил «ПСЖ». Сумма возможного трансфера сразу возросла.
Напомним, что «Зенит» купил Паредеса у «Ромы» в 2017 году за 23 млн евро. Таким образом, затраты на игрока удалось отбить почти в два раза.
Справка:
Первым профессиональным клубом для Леандро Паредеса был местный «Бока Хуниорс». Хавбек выступал в нем с 2010 по 2014 год. В составе клуба из Буэнос-Айреса Паредес стал чемпионом Аргентины и завоевал национальный кубок. В «Зенит» перешел из «Ромы» летом 2017-го. Сумма трансфера составила 23 миллиона евро. В сезоне 2018/19 Леандро сыграл в чемпионате России 15 матчей, в которых забил три гола и сделал две голевые передачи. В Лиге Европы у него семь матчей, один гол и одна голевая передача.