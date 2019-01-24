В петербургской «Единой России» меняют топ-менеджера. Бывший чиновник Смольного сдал пост военному

Александр Тетердинко больше не возглавляет исполком партии власти в Петербурге. Новое лицо политической арены - полковник Носов.

фото с сайта assembly.spb.ru

Накануне в петербургском парламенте не только выбирали новых вице-губернаторов, но и решали партийные вопросы. Под покровом тайны, как только завершилась полемика между Максимом Резником и новым «политическим» вице-губернатором Любовью Совершаевой, был созван президиум политсовета «Единой России». По итогам депутаты от партии власти сменили управленца городского ЕдРа.

Почти три года Александр Тетердинко возглавлял исполком петербургской «Единой России», чуть меньше – одноименную депутатскую фракцию в Законодательном собрании. На счету у Тетердинко, как и у многих единороссов, специфические инициативы – вне очереди зачислять в первые классы детей судей и прокуроров, запрет на продажу чипсов в школе или создание кибердружин для отслеживания постов несовершеннолетних в соцсетях.

На должность в «Единой России», как утверждают партийцы, его брали именно под выборы. Тетердинко – юрист и в прошлом замглавы Горизбиркома, а значит разбирается в тонкостях выборного дела. Как писала еще в 2012 году «Фонтанка», Тетердинко, представляя в городских судах избирательную комиссию, не проиграл ни одного дела, в которых оппозиционеры пытались оспорить итоги выборов депутатов ЗакСа и добиться пересчета голосов. Однако еще в Горизбиркоме будущий депутат не сработался с на тот момент председателем комиссии Алексеем Пучниным, и по предложению Смольного перешел на работу в юридический комитет.

В конце 2015 года Тетердинко перешел из чиновников в партию, возглавив ее исполком. До него исполнительный комитет партии возглавлял Василий Кичеджи, бывший вице-губернатор по культуре, которого Георгий Полтавченко не захотел видеть в своей команде. Партийную должность он получил сразу после ухода из Смольного, в 2014 году. Спустя полгода выяснилось, что кандидатура Кичеджи не устраивает московское руководство «Единой России». После этого конфуза безвластие затянулось в партии почти на год.

На выборах в ЗакС 2016 Тетердинко попал в ведущую пятерку кандидатов «Единой России» в городской парламент. Возглавлял список Вячеслав Макаров, за ним вторым номером шла Юлия Мартемьянова, заведующая детского сада из Петроградского района (замглавы администрацией района по социальным вопросам была дочь спикера Марина Лыбанева), под номером три оказался Дмитрий Тугов (его называли ставленником Георгия Полтавченко, якобы бывший губернатор дружил с отцом будущего депутата), далее следовал Тетердинко. В тот год «Единая Россия», благодаря введению системы выборов по округам, триумфально вошла в городской парламент, заняв 36 из 50 мест. Возможно, в качестве благодарности за проведенную кампанию, Александр Тетердинко получил должность главы фракции. Долгое время его называли одним из ближайших соратников спикера парламента, однако, говорят, что в последнее время эти отношения охладели.

По данным собеседников, однопартийцы в петербургском парламенте негативно отреагировали на недавнее интервью Тетердинко «Фонтанке.ру», в котором он рассуждал, сколько кандидатов и каких «Единая Россия» поддержит на губернаторских выборах, чтобы обеспечить чистоту процесса и легализовать будущую победу Александра Беглова. В целом источники сходятся во мнениях, что со сменой руководства города главу партийной фракции стали чаще видеть в Смольном, и именно это стало причиной его отстранения от главенства в исполкоме.

По информации собеседников «Фонтанки», занять место Тетердинко было предложено нескольким депутатам ЗакСа. В итоге выбор пал на Владимира Носова. До избрания депутатом он работал в аппарате петербургского ЗакСа, занимая пост начальника отдела специальных работ. В городском парламенте в то время ходили слухи о его связи с правоохранительными службами. До того, как попасть в парламент, руководил российской авиационной базой «Кант» в Киргизской республике, работал в Федеральной службе по техническому и экспортному контролю в СЗФО (занимается, в частности охраной государственной тайны). На посту депутата за два года не написал ни одного законопроекта единолично, в 5 документах выступил в качестве соавтора. Судя по данным сайта парламента, встреч с жителями Калининского района (от него он избран) провел всего 9.

Связаться с новым главой исполкома «Фонтанке» не удалось, он не взял трубку. Зато прокомментировал ситуацию уходящий с поста Александр Тетердинко. По его словам, его позиции в партии никоим образом не изменились. «Фактически я не возглавлял исполком партии с 2016 года, с того момента, как стал депутатом и лидером фракции. По уставу «Единой России» несколько должностей совмещать нельзя. Но неформально я координировал текущую деятельность партии. Сейчас же мы вступили в выборный год, и понадобился человек, который этим будет заниматься официально», – сообщил Тетердинко. По его словам, он остается заместителем секретаря городского отделения «Единой России» и лидером фракции, и никаким образом от руководства партии не отстранен. Что же касается депутата Носова, то его кандидатуру в понедельник, 28 января, рассмотрят в центральном исполнительном комитете партии в Москве.

«Это человек опытный, служил в армии, в правоохранительных органах. Я ему всячески буду помогать», – заверил «Фонтанку» Тетердинко. На вопрос об успехах Носова на посту депутата, фракционный лидер ответил ответил: «Он стал депутатом, а это уже отличие, ведь за него проголосовали жители».

В конце января городская «Единая Россия» соберется на конференцию, среди вопросов в повестке – выборы секретаря городского отделения партии. Как писала «Фонтанка», в политических кругах уже несколько недель обсуждают возможную смену партийного лидера. Накануне Вячеслав Макаров опроверг подобные варианты: «На протяжении 8 лет каждый раз муссируются слухи о моем уходе. Каждый раз их кто-то запускает... Я уверяю вас, сотни делегатов на тайном голосовании проголосуют за мою кандидатуру».

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»