Следственный комитет напомнил о своей роли в борьбе с невыплатами зарплат в «Метрострое». Его работники по-прежнему ждут денег

ГСУ Следственного комитета РФ по Петербургу начало подводить итоги своей работы в 2018 году. Первым делом следователи напомнили о своей роли в борьбе с невыплатами заработной платы. Отчет опубликован 24 января на сайте ведомства.

Всего в 2018-м петербургские следователи возбудили 105 уголовных дел по ст. 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат»). Это примерно на четверть больше, чем в 2017-м. Общий размер ущерба по всем этим делам составил почти 445 млн руб., возместить пострадавшим удалось 334 млн.

В СК обратили особое внимание на дела компаний, так или иначе связанных с метростроением.

«Следственными подразделениями Главного следственного управления был возбужден и окончен направлением в суд ряд уголовных дел, по которым имелась значительная задолженность работодателей перед большим количеством работников, число которых исчисляется сотнями человек. К числу таких относятся уголовные дела в отношении руководства организаций ЗАО «СМУ-11 «Метрострой», ООО «УралШахтСпецСтрой», ЗАО «Монтажное строительное управление № 78», ООО «РИМИЗ», – говорится в сообщении СК.

Следователи также напомнили о забастовке метростроителей в марте, о которой ранее подробно писала «Фонтанка».

«Главным следственным управлением было принято активное участие в организованной межведомственной работе по устранению невыплаты, и за несколько дней имеющаяся задолженность была погашена в полном объеме», – отрапортовали в СК.

Правда, проблемы метростроителей на этом далеко не закончились — в декабре прошлого года они вновь заговорили о забастовке из-за невыплаты зарплаты. Ситуация не улучшилась и в новом году — как стало известно сегодня, рабочие компании «Метрострой», ее «дочек» и подрядных организаций подготовили письмо к врио губернатора Петербурга Александру Беглову с просьбой, помимо прочего, решить проблемы с выплатой зарплаты. В СК пообещали и в дальнейшем принимать «все необходимые меры по возмещению ущерба, причиненного такими преступлениями».