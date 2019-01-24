Финский истребитель перехватил два российских Су-27

Финский истребитель 24 января был поднят на перехват двух российских истребителей Су-27. Об этом сообщается в Twitter ВВС Финляндии.

По данным ведомства, инцидент произошёл в 11:30 над Финским заливом.

Ilmavoimat suoritti torstaina operatiivisen lennon Suomenlahdelle noin kello 11.30. Suomen ilmavoimien F/A-18 #Hornet -hävittäjä tunnisti kaksi Venäjän ilmavoimien Suhoi SU-27 Flanker -konetta kansainvälisessä ilmatilassa. #Alueloukkaus’ta ei tapahtunut. pic.twitter.com/vJ3EXUompl — Ilmavoimat (@FinnishAirForce) 24 января 2019 г.

«ВВС выполнили во вторник оперативный полёт в Финский залив около 11:30. Истребитель финских ВВС Hornet опознал два истребителя Suhoi SU-27 Flanker российских ВВС в международном пространстве. Воздушное пространство [Финляндии] не было нарушено», – заявили в ВВС.

Ранее Россию в нарушении своего воздушного пространства обвинила Швеция – 19 января российский Ил-20 совершил полет над Балтийском морем в сопровождении двух истребителей типа Су-27 (по кодификации НАТО Flanker). Самолёты вторглись на шведскую территорию к югу от города Карлсхамн в провинции Блекинге, утверждают Силы обороны Швеции.

В последний раз российский самолёт нарушал воздушное пространство Финляндии 5 декабря 2017 года. Тогда Ту-154 летел по территории Финляндии примерно полминуты.