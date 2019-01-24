Власти предложили 103-летней жительнице Кубани подождать федеральных денег для получения жилья. Она живет в доме без удобств

Долгожительнице из Краснодарского края местные власти не могут предоставить жильё в течение двух лет. 103-летнюю вдову погибшего в Великой Отечественной войне поставили в очередь, ускорить процесс чиновники якобы не могут, ссылаясь на отсутствие помощи из федерального бюджета.

Как пишет издание «Кавказский узел» 24 января, 103-летняя Вержик Хачарян зарегистрирована в Апшеронском районе в станице Тверская, но живет у своей внучки в доме без удобств. Пенсионерка делит комнату с маленькой прапраправнучкой, а в других комнатах живут дети постарше. Туалет и душ расположены на улице, куда пожилому человеку спуститься сложно.

По данным издания, женщина в 2016 году встала в очередь в качестве нуждающейся в жилье как вдова погибшего в Великой Отечественной войне супруга. В очереди она тогда значилась пятой.

Заместитель главы Апшеронского района Андрей Клищенко в своём официальном ответе подтвердил наличие очереди и отметил, что вопрос с жильём будет решён региональными властями при наличии средств федерального бюджета.

Адвокат Михаил Охрименко считает такую позицию чиновников нарушением. По его словам, Федеральный закон «О ветеранах» обязывает именно региональные власти решать жилищные проблемы данной категории граждан. «Речи о какой-то очереди для ее статуса в законе не идет», — подчеркнул он.