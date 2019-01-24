Януковича признали невиновным в попытке изменить границы Украины. Но все равно приговорили к 13 годам

Оболонский районный суд Киева огласил приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу и назначил ему 13 лет лишения свободы. Доказать посягательство на территориальную целостность страны прокуратура не смогла.

Как сообщает BBC Украина, 24 января председательствующий судья Владислав Девятко признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Сторона обвинения вменяла ему также посягательство на территориальную целостность и суверенитет Украины и просила определить в колонию на 15 лет. Суд назначил 13, оставив за подсудимым право подать прошение о помиловании.

Адвокат Януковича Александр Байдык заявил, что его подзащитный не посетил процесс вынужденно. «Суд фактически за день назначил дело к рассмотрению, чтобы стороны не смогли сориентироваться, чтобы Янукович не имел возможности принять участия в судебном заседании», – цитирует его «Газета.ру».

Второй защитник Александр Горошинский назвал процесс политически мотивированным. По его словам, большинство доказательств стороны обвинения поступило от свидетелей, «которые являются руководителями страны» и они же «фактически являются руководителями суда».

«Нет никаких сомнений в том, что суд работал в условиях давления, в условиях управления со стороны государственной власти, сегодняшней власти», – заявил Горошинский.

Янукович покинул Украину сразу после событий 2014 года, приговор ему вынесли заочно. Собственное дело он и ранее называл сфабрикованным.