Котельная с картинами. Эрмитаж хочет стать продавцом тепла и горячей воды

Руководство главного музейного комплекса Петербурга наладило в зданиях Эрмитажа систему энергосбережения и теперь раздумывает над тем, чтобы начать продавать излишки тепла. Теплоноситель может быть отдан в общую сеть, отапливая целый жилой микрорайон, и приносить «музею-котельной» 20 - 50 млн рублей в год.

коллаж "Фонтанки"

Собственные котельные ФГБУК «Государственный Эрмитаж» установлены в Главном штабе и реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня» — тепловой мощностью 12 МВт и 19 МВт.

Глава Эрмитажа Михаил Пиотровский предположил в беседе с корреспондентом «Фонтанки», что его предприятие могло бы благодаря появившимся излишкам стать продавцом тепла. Курирующие это направление деятельности музея специалисты подтвердили такие планы, но пока необходимых вложений в то, чтобы Эрмитаж стал поставщиком тепла, не просчитали.

Сам себе котельная

Эксперты по ЖКХ говорят, что комплекс Эрмитажа с Главным штабом на Дворцовой площади и фондовое хранилище и правда могли бы стать довольно серьезными поставщиками теплоносителя.

«У них действительно мощные котельные, избыток тепла должен составлять около 30 – 40%, – предполагает руководитель одной из компаний, производящих и устанавливающих приборы учета теплоносителя. – При заявленной мощности этого хватило бы на пару десятков типовых жилых шестиподъездных девятиэтажных домов».

В районе Старой Деревни можно было бы подключить жилые дома, а в центре города — близлежащие, питающиеся от общей теплосети административные здания (многие из них – на балансе Минобороны). Эксперт предполагает, что ФГБУК сможет, с учетом необходимых вложений, зарабатывать 20 – 50 млн рублей в год в зависимости от категории потребителей.

За снабжение теплом окрестностей Эрмитажа сейчас отвечает АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". Источник в компании подтвердил техническую возможность подключения котельных музея к общим сетям.

«Качество работы «Теплосетей» сейчас такое, что в офисе посреди исторического центра нам иногда приходится сидеть, обернувшись пуховиком, – жалуется один из топ-менеджеров крупной коммунальной компании-конкурента АО «Теплосеть СПб». – Если Эрмитаж сможет поставлять тепло стабильнее — мы только выиграем».

«Музей отдельно, энергетика отдельно»

Учитывая влиятельность Михаила Пиотровского, Эрмитаж легко сможет добиться внесения поправок в схему теплоснабжения города, рассуждает собеседник «Фонтанки», – это необходимая процедура для всех «ведомственных котельных».

Начав торговать излишками тепла, Эрмитаж превратится из потребителя в теплоснабжающую организацию в полном соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении». Он должен будет заключать договоры с потребителями по утвержденным в профильном комитете тарифам, а затем отчитываться по утвержденной правительством форме.

В комитете по тарифам говорят, что пока Эрмитаж к ним за расчетами не обращался. Эксперты предупреждают: аппарату музея придется быть готовым к непривычной бумажной работе.

«Сомневаюсь, что такая деятельность в принципе нужна учреждению культуры. Тем более, что каких-то льгот независимым поставщикам тепловой энергии в нашей стране не предусмотрено», – рассуждает аналитик группы компаний «Финам» Алексей Калачев. Однако проблема бумажной рутины решается простым выделением котельных в отдельное юрлицо с соответствующим профилем деятельности. «Все-таки лучше, когда музей – отдельно, а энергетика – отдельно», – говорит эксперт.

Благотворительная экономия

Экономия тепла в музее получается благодаря программе энергосбережения, которую ФГБУК «Государственный Эрмитаж» уже около года реализует совместно с нидерландской пивоваренной компанией Heineken.

На входы в Главный штаб были установлены тепловые завесы, в атриумах — частотные преобразователи, регулирующие приток воздуха. Вероятна, говорят во ФГБУК, замена кондиционеров в музейных залах и внедрение тепловых насосов, которые используют для обогрева помещений разницу в температурах. Также музейщики присматриваются к опыту нидерландских коллег из выставочного центра «Эрмитаж Амстердам». По словам технического директора центра Себастиана Лагендаала, в амстердамском комплексе уже работает система тепловых насосов и резервуаров для хранения тепла.

Директор по корпоративным вопросам Heineken в России Кирилл Болматов затруднился назвать общий объем инвестиций, поскольку совместная программа еще может корректироваться в сторону увеличения. По оценкам близкого к программе источника, вложения пивоваров составили около 1 млн евро. Инвестиции самого ФГБУК оценить сложно, говорит эксперт, поскольку мероприятия проводятся в рамках текущих расходов на эксплуатацию.

Алексей Дмитриев,

специально для "Фонтанки.ру"