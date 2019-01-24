18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-13°C
/ Завтра: -15
$ 66.00р
75.03р
20:42 24.01.2019
Расширенный поиск

Город
24.01.2019 18:36
Печать

Котельная с картинами. Эрмитаж хочет стать продавцом тепла и горячей воды

Руководство главного музейного комплекса Петербурга наладило в зданиях Эрмитажа систему энергосбережения и теперь раздумывает над тем, чтобы начать продавать излишки тепла. Теплоноситель может быть отдан в общую сеть, отапливая целый жилой микрорайон, и приносить «музею-котельной» 20 - 50 млн рублей в год.

Котельная с картинами. Эрмитаж хочет стать продавцом тепла и горячей воды

коллаж "Фонтанки"

Собственные котельные ФГБУК «Государственный Эрмитаж» установлены в Главном штабе и реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня» — тепловой мощностью 12 МВт и 19 МВт. 

Глава Эрмитажа Михаил Пиотровский предположил в беседе с корреспондентом «Фонтанки», что его предприятие могло бы благодаря появившимся излишкам стать продавцом тепла.  Курирующие это направление деятельности музея специалисты подтвердили такие планы, но пока необходимых вложений в то, чтобы Эрмитаж стал поставщиком тепла, не просчитали.

Сам себе котельная

Эксперты по ЖКХ говорят, что комплекс Эрмитажа с Главным штабом на Дворцовой площади и фондовое хранилище и правда могли бы стать довольно серьезными поставщиками теплоносителя.

«У них действительно мощные котельные, избыток тепла должен составлять около 30 – 40%, – предполагает руководитель одной из компаний, производящих и устанавливающих приборы учета теплоносителя. – При заявленной мощности этого хватило бы на пару десятков типовых жилых шестиподъездных девятиэтажных домов».

В районе Старой Деревни можно было бы подключить жилые дома, а в центре города — близлежащие, питающиеся от общей теплосети административные здания (многие из них – на балансе Минобороны). Эксперт предполагает, что ФГБУК сможет, с учетом необходимых вложений, зарабатывать 20 – 50 млн рублей в год в зависимости от категории потребителей.

За снабжение теплом окрестностей Эрмитажа сейчас отвечает АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". Источник в компании подтвердил техническую возможность подключения котельных музея к общим сетям. 

«Качество работы «Теплосетей» сейчас такое, что в офисе посреди исторического центра нам иногда приходится сидеть, обернувшись пуховиком, – жалуется один из топ-менеджеров крупной коммунальной компании-конкурента АО «Теплосеть СПб». – Если Эрмитаж сможет поставлять тепло стабильнее — мы только выиграем».

«Музей отдельно, энергетика отдельно»

Учитывая влиятельность Михаила Пиотровского, Эрмитаж легко сможет добиться внесения поправок в схему теплоснабжения города, рассуждает собеседник «Фонтанки», – это необходимая процедура для всех «ведомственных котельных».

Начав торговать излишками тепла, Эрмитаж превратится из потребителя в теплоснабжающую организацию в полном соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении». Он должен будет заключать договоры с потребителями по утвержденным в профильном комитете тарифам, а затем отчитываться по утвержденной правительством форме.

В комитете по тарифам говорят, что пока Эрмитаж к ним за расчетами не обращался. Эксперты предупреждают: аппарату музея придется быть готовым к непривычной бумажной работе.

«Сомневаюсь, что такая деятельность в принципе нужна учреждению культуры. Тем более, что каких-то льгот независимым поставщикам тепловой энергии в нашей стране не предусмотрено», – рассуждает аналитик группы компаний «Финам» Алексей Калачев. Однако проблема бумажной рутины решается простым выделением котельных в отдельное юрлицо с соответствующим профилем деятельности. «Все-таки лучше, когда музей – отдельно, а энергетика – отдельно», – говорит эксперт.

Благотворительная экономия

Экономия тепла в музее получается благодаря программе энергосбережения, которую ФГБУК «Государственный Эрмитаж» уже около года реализует совместно с нидерландской пивоваренной компанией Heineken.

На входы в Главный штаб были установлены тепловые завесы, в атриумах — частотные преобразователи, регулирующие приток воздуха. Вероятна, говорят во ФГБУК, замена кондиционеров в музейных залах и внедрение тепловых насосов, которые используют для обогрева помещений разницу в температурах. Также музейщики присматриваются к опыту нидерландских коллег из выставочного центра «Эрмитаж Амстердам». По словам технического директора центра Себастиана Лагендаала, в амстердамском комплексе уже работает система тепловых насосов и резервуаров для хранения тепла. 

Директор по корпоративным вопросам Heineken в России Кирилл Болматов затруднился назвать общий объем инвестиций, поскольку совместная программа еще может корректироваться в сторону увеличения. По оценкам близкого к программе источника, вложения пивоваров составили около 1 млн евро. Инвестиции самого ФГБУК оценить сложно, говорит эксперт, поскольку мероприятия проводятся в рамках текущих расходов на эксплуатацию.

Алексей Дмитриев, 

специально для "Фонтанки.ру"

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
24.01.2019 15:42

В Петербурге построили второй в стране Дом сопровождаемого проживания для взрослых с инвалидностью

В Санкт-Петербурге построен второй Дом сопровождаемого проживания для людей с нарушениями интеллектуального и физического развития.
ГК «Эталон»
24.01.2019 11:19

Группа «Эталон» вывела в продажу новый пул квартир в ЖК «Эталон на Неве»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») вывела в продажу новый пул квартир в секциях 5-11 жилого комплекса «Эталон на Неве».
ГК «КВС»
24.01.2019 10:38

Лучше один раз увидеть

Компания «КВС» приглашает посетить перед покупкой квартиры демонстрационный этаж в строящихся комплексах «Новое Сертолово», «Ясно.Янино» и «Кирилл и Дарья».
фото предоставлено компанией ООО "Этажи"
23.01.2019 14:47

В офисе компании «Этажи» начал работу специалист банка «Санкт-Петербург»

Как среди всех вариантов жилья в Санкт-Петербурге разглядеть подходящий? А ещё угадать с ипотекой, страховкой, снизить риск юридических проблем и найти на это время?
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
23.01.2019 14:43

В 2018 году Банк «Санкт-Петербург» увеличил чистую прибыль на 49%, заработав 6 млрд. рублей

Банк «Санкт-Петербург» подвел предварительные итоги за 2018 год по РСБУ (неконсолидированные данные, рассчитанные по внутренней методике ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на основе РСБУ). По итогам учета событий после отчетной даты (СПОД) данные показатели могут быть скорректированы.
Setl City
23.01.2019 13:05

Губернатор Ленобласти открыл новый детский сад в комплексе «GreenЛандия»

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и генеральный директор Setl City Илья Еременко 23 января приняли участие в церемонии открытия нового муниципального детского сада в жилом комплексе «GreenЛандия».
ГК «Эталон»
23.01.2019 12:47

ЖК «Охта Хаус» от Группы «Эталон» аккредитован по программе «Военная ипотека»

Банк «Открытие» аккредитовал корпуса 6.1 и 6.3 ЖК «Охта Хаус» по программе «Военная ипотека». Жилой комплекс возводит АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А.
ГК «КВС»
23.01.2019 11:42

Квартира в ЖК «Крылья – хватай, а то улетит

Компания «КВС» предоставляет уникальную возможность стать владельцем современной трехкомнатной квартиры в жилом комплексе «Крылья».
«Лидер Групп»
23.01.2019 10:56

Февральское удорожание квартир в ГК «Лидер Групп»

С 1 февраля 2019 года цена квадратного метра будет увеличена в жилых комплексах: VITAMIN, YOGA 2, YOGA 3, «Богатырь 3», «Территория 3». Успейте купить по старой цене.
АО «Строительный трест»
23.01.2019 10:51

В ЖК «Новое Купчино» открылся офис продаж

В январе в составе строящегося жилого комплекса «Новое Купчино» для покупателей недвижимости открыл свои двери офис продаж.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
22.01.2019 16:09

Банк «Санкт-Петербург» получил награду за эскроу счета

Журнал «the Retail Finance» подвел итоги ХII Ежегодной премии RETAIL FINANCE AWARDS. Банк «Санкт-Петербург» получил награду за эскроу счета в номинации «Лучший розничный финансовый продукт».
Setl City
22.01.2019 13:44

В 2019 году Setl Group планирует сдать 10 социальных объектов, в том числе 2 школы

В текущем году Setl Group планирует ввести в эксплуатацию 2 школы и 8 детских садов – данные объекты рассчитаны в общей сложности на 2325 мест. Они спроектированы и строятся полностью на средства девелопера.