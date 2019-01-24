Подробности ДТП на Художников: пенсионерка ждала на проезжей части

Стали известны подробности серьёзной аварии с пешеходом, произошедшей сегодня, 24 января, на севере Петербурга. На проспекте Художников, напомним, грузовик при движении задним ходом сбил женщину 1951 года рождения.

Как выяснилось, пенсионерка при этом находилась на дороге.

«Бабушка вышла на проезжую часть в ожидании маршрутного такси. «Слепая зона» у грузовиков не только по бокам кабины, но еще и сзади. «Третьего глаза» у водителя грузовика не оказалось, – пишет «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Выборгскому району. – Стечение факторов – бабушка в тяжёлом состоянии. Несколько дней назад отпраздновала свой день рождения».

Полиция проводит проверку по факту ДТП.