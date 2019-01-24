Подозреваемый в сексуальных домогательствах бывший премьер Шотландии и ведущий Russia Today отпущен после допроса

Справка:

Дело Салмонда началось в прошлом году, когда две работницы шотландской администрации заявили, что в 2013-м подверглись сексуальным домогательствам со стороны политика. Бывший первый министр отверг все обвинения. В своем комментарии на RT, где он с 2017 года ведет собственное шоу, Салмонд рассказал, что правоохранительные органы не дали ему ознакомиться с уликами. Он отметил, что ему пришлось уйти из партии, которую он возглавлял почти два десятилетия.