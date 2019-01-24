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Подозреваемый в сексуальных домогательствах бывший премьер Шотландии и ведущий Russia Today отпущен после допроса
Обвинённый в сексуальных домогательствах бывший премьер-министр Шотландии, сотрудник Russia Today Алекс Салмонд отпущен после допроса. Об этом 24 января в своем telegram-канале сообщила глава RT Маргарита Симоньян.
«Уголовное разбирательство продолжается. Комментировать его он не может», — написала она.
Ранее Симоньян сообщила об аресте Салмонда. 64-летнему мужчине предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах после заявления двух коллег-женщин.
Справка:
Дело Салмонда началось в прошлом году, когда две работницы шотландской администрации заявили, что в 2013-м подверглись сексуальным домогательствам со стороны политика. Бывший первый министр отверг все обвинения. В своем комментарии на RT, где он с 2017 года ведет собственное шоу, Салмонд рассказал, что правоохранительные органы не дали ему ознакомиться с уликами. Он отметил, что ему пришлось уйти из партии, которую он возглавлял почти два десятилетия.