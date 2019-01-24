«На площади в очередной раз вопреки конституции «выбирается» другой глава государства». Медведев предложил США примерить на себя роль Венесуэлы

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев осудил попытки «незаконными методами» отстранить от власти действующего венесуэльского президента Николаса Мадуро, а также «как по команде» поддержать представителя оппозиции. Об этом глава кабмина 24 января рассказал в своем твиттере.

«Мы стали свидетелями того, как на площади в очередной раз вопреки конституции «выбирается» другой глава государства. Причем этот квазипереворот поддерживают главы ряда стран. Очень быстро. Как по команде», – написал Медведев.

Чтобы ни у кого не осталось сомнений, кого премьер имеет в виду, он призвал США, поддержавшие Хуана Гуаидо, примерить на себя роль Венесуэлы. «Как американский народ воспринял бы новость о том, что в результате бюджетного кризиса (шатдауна) новым президентом объявил себя, например, спикер Палаты представителей США?» – задался вопросом Медведев, добавив, что «когда речь идет о других [для американцев] – подобное в порядке вещей».

При этом он подчеркнул, что ни у кого нет права «незаконными методами» лишать страну президента.