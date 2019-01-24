Полсотни автомобильных компаний выполнили просьбу пятилетнего мальчика

Пятилетний мальчик по имени Патч Херти из штата Коннектикут, США, однажды нашел на дороге недалеко от дома синюю овальную эмблему от автомобиля Ford – так начинается история, опубликованная изданием Popular Mechanics.

Патч, который очень любит машины, был в восторге от находки и, конечно, забрал ее домой. А потом ему захотелось большего — собрать коллекцию логотипов всех известных ему марок автомобилей. Но не ждать же, когда мимо дома проедет Bugatti, и от него тоже отвалится эмблема. Тогда с помощью мамы Патч написал письма автопроизводителям с просьбой прислать что-то с логотипом. В каждый конверт он вложил монетку из копилки — на случай, если компания не захочет делиться бесплатно. К некоторым письмам была приложена фотография мальчика у автомобиля той марки, куда это письмо направлялось.

Письма разослали примерно в полсотни компаний, часть из которых уже даже не производит автомобили, не поставляет их в Америку или вообще не существует, как, например, Saturn. На удивление, откликнулись практически все.

Volvo прислала огромный значок с решетки радиатора, фрисби и наклейки. Jeep извинился за отсутствие шильдика, но вместо него подарил металлические буквы Jeep, шляпу, ручку и брелок. Bentley – центральную часть колесного колпака. BMW сопроводило посылку словами: «Мы рады выслать вам новую эмблему BMW, которая добавится в вашу коллекцию». Ответили и Tesla, и Bugatti, и Honda и многие другие. Lincoln прислал вообще «музейную» вещь – оригинальный карандашный набросок Lincoln Continental. И почти все компании вернули мальчику его монетки.

Отозвались даже те, кто уже ушел с рынка. Suzuki написала, что перестала продавать в США автомобили в 2014 году, но рада предоставить свои брелоки, наклейки и брошюры про мотоциклы и квадроциклы. Isizu извинилась, что не выпускает легковые автомобили с 2008 года, а делает теперь только коммерческие грузовики, и прислала пару маленьких моделек своих грузовиков.

Такое единодушие удивило родителей мальчика – как будто в крупных компаниях появились «отделы приёма писем от детей, просящих логотипы». Но нет, это просто человеческая отзывчивость, пишет Popular Mechanics.

«Мы надеемся, что ваша любовь к автомобилям будет расти и дальше», – говорится в написанном от руки письме от Honda. «Спасибо, что поделились со мной своей любовью к автомобилям», – ответил менеджер по обслуживанию клиентов из Bentley. Письмо от Infinity было также написано от руки и подписано девятью служащими компании.

Патч фактически вступил в переписку с Volkswagen после того, как отправил им благодарственное письмо со своей фотографией с эмблемой VW в руках. Ответ пришел такой: «Ваши письма порадовали многих людей в нашем офисе, Патч. Я очень рад, что вы нашли возможность поделиться своей мечтой. Продолжайте распространять счастье, и пусть только хорошие вещи встречаются вам на пути».