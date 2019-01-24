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Авто
24.01.2019 22:37
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Полсотни автомобильных компаний выполнили просьбу пятилетнего мальчика

Полсотни автомобильных компаний выполнили просьбу пятилетнего мальчика

Пятилетний мальчик по имени Патч Херти из штата Коннектикут, США, однажды нашел на дороге недалеко от дома синюю овальную эмблему от автомобиля Ford – так начинается история, опубликованная изданием Popular Mechanics.

Патч, который очень любит машины, был в восторге от находки и, конечно, забрал ее домой. А потом ему захотелось большего — собрать коллекцию логотипов всех известных ему марок автомобилей. Но не ждать же, когда мимо дома проедет Bugatti, и от него тоже отвалится эмблема. Тогда с помощью мамы Патч написал письма автопроизводителям с просьбой прислать что-то с логотипом. В каждый конверт он вложил монетку из копилки — на случай, если компания не захочет делиться бесплатно. К некоторым письмам была приложена фотография мальчика у автомобиля той марки, куда это письмо направлялось.

Письма разослали примерно в полсотни компаний, часть из которых уже даже не производит автомобили, не поставляет их в Америку или вообще не существует, как, например, Saturn. На удивление, откликнулись практически все.

Volvo прислала огромный значок с решетки радиатора, фрисби и наклейки. Jeep извинился за отсутствие шильдика, но вместо него подарил металлические буквы Jeep, шляпу, ручку и брелок. Bentley – центральную часть колесного колпака. BMW сопроводило посылку словами: «Мы рады выслать вам новую эмблему BMW, которая добавится в вашу коллекцию». Ответили и Tesla, и Bugatti, и Honda и многие другие. Lincoln прислал вообще «музейную» вещь – оригинальный карандашный набросок Lincoln Continental. И почти все компании вернули мальчику его монетки.

Отозвались даже те, кто уже ушел с рынка. Suzuki написала, что перестала продавать в США автомобили в 2014 году, но рада предоставить свои брелоки, наклейки и брошюры про мотоциклы и квадроциклы. Isizu извинилась, что не выпускает легковые автомобили с 2008 года, а делает теперь только коммерческие грузовики, и прислала пару маленьких моделек своих грузовиков.

Такое единодушие удивило родителей мальчика – как будто в крупных компаниях появились «отделы приёма писем от детей, просящих логотипы». Но нет, это просто человеческая отзывчивость, пишет Popular Mechanics.

«Мы надеемся, что ваша любовь к автомобилям будет расти и дальше», – говорится в написанном от руки письме от Honda. «Спасибо, что поделились со мной своей любовью к автомобилям», – ответил менеджер по обслуживанию клиентов из Bentley. Письмо от Infinity было также написано от руки и подписано девятью служащими компании.

Патч фактически вступил в переписку с Volkswagen после того, как отправил им благодарственное письмо со своей фотографией с эмблемой VW в руках. Ответ пришел такой: «Ваши письма порадовали многих людей в нашем офисе, Патч. Я очень рад, что вы нашли возможность поделиться своей мечтой. Продолжайте распространять счастье, и пусть только хорошие вещи встречаются вам на пути».

Фото: Читательница «Фонтанки» Любовь

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