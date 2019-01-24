42 тонны мака, 6 лет расследования. «Маковое дело» с 13 фигурантами закончилось оправданием

В Брянске суд вынес оправдательный приговор по делу о попытке ввоза 42 тонн кондитерского мака в отношении 13 фигурантов, среди которых предприниматель и пензенский учёный. Следствие видело в поставках пищевого продукта контрабанду наркотиков и преступное сообщество.

Как сообщили в Брянском областном суде, приговор оглашён 24 января на основании вердикта присяжных. Коллегия присяжных заседателей в конце прошлого года зачитывала его два дня. Доказать виновность бизнесмена Сергея Шилова, эксперта Пензенского НИИ сельского хозяйства Ольги Зелениной, а также ещё 11 человек им не смогли.

42 тонны кондитерского мака, которые импортировал в Россию владелец бакалейного бизнеса Сергей Шилов, задержали на Брянской таможне в 2010 году. Как писала «Новая газета», все документы были в порядке, претензий со стороны таможенных служб не было, но вопросы возникли у ФСКН. Эксперты наркоконтроля нашли в пробах следы вещества опийной группы — в районе восьмой цифры после запятой в процентном соотношении — и признали арестованный мак наркотиком.

Зеленина по распоряжению руководства написала ответное письмо Шилову, подтвердив, что полностью очистить семена мака и использовать их для производства наркотиков невозможно. Ей вменили превышение должностных полномочий и пособничество преступному сообществу.

Кроме Шилова, в дело затянуло его брата, сына, ларёчников и хозяев бакалейных лавок, которые торговали привезённым Шиловым маком, и даже кладовщика. Некоторые из них приговора ждали под арестом. Дело расследовали без малого шесть лет: до суда оно дошло в 2016 году. После ещё дважды возвращалось. ФСКН к этому времени была упразднена.

«Приговором суда все подсудимые по уголовному делу оправданы. Суд признал за ними право на реабилитацию», – заявили в суде.