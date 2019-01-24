Генпрокуратура обвинила в переполненности СИЗО следователей

Следственные изоляторы в России оказываются переполнены, потому что требования уголовно-процессуального законодательства зачастую нарушаются, а на судебные экспертизы уходит слишком много времени. К такому выводу пришли в Генеральной прокуратуре по итогам совещания, прошедшего 24 января.

«Часть следственных изоляторов функционирует в условиях существенного переполнения. Превышение лимитной емкости мест содержания под стражей в немалой степени связано с недостатками при расследовании уголовных дел», – сообщили в Генпрокуратуре. И добавили: «Нередко отсутствует должный ведомственный контроль со стороны руководителей следственных органов».

В ведомстве отметили, что иногда задержанные содержатся в условиях, которые не соответствуют международным и национальным стандартам. В частности, прокуроры выявили факты «несоблюдения требований уголовно-процессуального законодательства при проведении следственных и иных процессуальных действий, несвоевременного назначения судебных экспертиз, что сопряжено с неоднократным продлением сроков содержания под стражей обвиняемых по одним и тем же основаниям».