«Газпром» все же усыновит бесхозные трубы в Петербурге. К двум тысячам километров его изношенных сетей добавят немного

«Теплосеть Санкт-Петербурга» возьмет под опеку более 2 тысяч «сцепленных» трубами домов в Петербурге. Это решение не компании, а арбитража.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

У комитета по энергетике ушел год на то, чтобы перепоручить вторичные сети в нескольких районах «Теплосети Санкт-Петербурга». Смольный убедил арбитраж, что бесхозные трубы между домами должен чинить тот, кому жители этих домов платят за тепло. Инвестиционная программа «Теплосети» уже сформирована, 80 млн дополнительных расходов ей возместят только через 2 года.

О том, как город начал искать хозяина для вторичных тепловых сетей, «Фонтанка» писала около года назад. Суть в том, что 1362 дома в городе отапливаются по так называемой сцепке (когда здание связано с котельной не напрямую, а вторичными сетями через соседние дома). Эти трубы не относятся ни к имуществу теплоснабжающих организаций, ни к общедомовому — в результате и прямой обязанности чинить их в случае прорыва тоже нет ни у кого. Если говорить юридическим языком, это и есть разрыв балансовой принадлежности. Ремонтом традиционно занимались управляющие организации, которые несли дополнительные расходы.

Летом 2017 года районам отдали указание провести инвентаризацию вторичных сетей. По мере того как очередная администрация предоставляла цифры, комитет по энергетике выписывал распоряжение той или иной компании принять в эксплуатацию бесхозные трубы — в зависимости от того, к чьей зоне теплоснабжения они относятся. 90% города в этом плане между собой делят ГУП «ТЭК СПб» и «Теплосеть Санкт-Петербурга». Городское предприятие со Смольным не спорит, газпромовская «Теплосеть» уперлась еще прошлой зимой. Аргументы руководства сводились к тому, что ремонтные бригады компании не привыкли работать на столь небольших сетях, да и не обязаны они заходить на чужую территорию.

В середине января 2018 года в «Теплосети» заявили: "До принятия решения о заключении соответствующего договора или до приобретения права собственности на эти сети компания оказывала и готова оказывать техническую помощь при ликвидации дефектов по обращениям администраций районов в зоне ответственности нашего предприятия». При этом сделать так, чтобы от разливов кипятка не пострадали прохожие, все равно должны именно районные чиновники.

Однако не прошло и месяца, как от этого благодушия не осталось и следа, компания пошла в суд. К тому времени было выпущено 10 распоряжений (по 9 районам города), которые обязывали «Теплосеть» дополнительно ухаживать за 111 км труб. Первые иски компания подала еще в декабре, вторую волну приурочили ко дню святого Валентина. В итоге более или менее синхронно в судах двигались попытки «Теплосети» откреститься от Василеостровского, Выборгского и Московского районов. «Теплосеть» настаивала, что никаким «бесхозом» вторичные сети на самом деле не являются, а «находятся на обслуживании организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами», и не имеют непосредственного присоединения к трубам компании.

Арбитраж покопался в практике других регионов и Высшего арбитражного суда и нашел пару решений, которые, правда, относились к электросетям: «...издержки по эксплуатации электросети (потери) подлежат возложению на лицо, эксплуатирующее сети, то есть на сетевую организацию, поскольку последняя осуществляет свою профессиональную деятельность с использованием таких сетей и получает выгоду от их эксплуатации». Аналогию выстраивать долго не пришлось: жители домов на сцепке платят за тепло — стало быть, выгода налицо, так что и отменять распоряжения комитета по энергетике причин нет.

«Теплосеть» решила идти до конца, и уже в апелляции ее ждал успех: суд копнул еще глубже и нашел постановление Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 года, по которому объекты государственной собственности, независимо от того, на чьем балансе они находятся, передаются в муниципальную собственность городов. В этом постановлении апелляция увидела прямое указание на собственника – город Санкт-Петербрг – и отменила решение первой инстанции. В начале этой недели дела наконец успокоились в кассации. Третья инстанция решила, что дело вообще не в схеме подключения дома. «Суды при рассмотрении дела обязаны исследовать по существу фактические обстоятельства и не вправе ограничиваться установлением формальных условий применения нормы», – отчеканили в суде и утвердили решение арбитража.

«Мы всегда придерживались позиции, что обслуживанием и эксплуатацией объектов энергетики должны заниматься специализированные организации, обладающие всеми необходимыми для этого ресурсами, – говорят в комитете по энергетике. – Это касается, в том числе, и т. н. вторичных сетей. Поэтому удовлетворены судебными решениями, результатом которых станет как повышение надежности теплоснабжения, так и сокращение сроков ликвидации возможных дефектов».

По остальным районам дела в арбитраже приостановлены: там решили подождать, чем закончится ситуация по Васильевскому острову, так что исход теперь нетрудно предположить. По некоторым районам приняты обеспечительные меры — то есть распоряжения комитета не вступят в силу до завершения дела, по другим – нет. Значительно разнится и количество объектов, которые «Теплосети Санкт-Петербурга» предписано принять в эксплуатацию. К примеру, в Калининском районе их 32, в Центральном — 341.

«Количество домов «на сцепке» в зоне деятельности АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» — 2164, – сообщают в компании. – На «бесхозяйных» вводах в 2018 году устранено 31 повреждение. Исходя из количества бесхозяйных сетей, расходы на эксплуатацию, ремонт и обслуживание составят ориентировочно 77 млн рублей в год». В аварийно-спасательном формировании у компании порядка 100 человек, в дневное время дежурят 30 бригад, ночью — порядка 20. Для сравнения: ГУП «ТЭК СПб» при протяженности «бесхоза» в 75 км зафиксировал с 1 января 2018 года 93 дефекта. Львиная доля — это Невский, Красногвардейский и Кронштадтский районы.

Лишняя сотня километров труб небольшого диаметра — не такая уж непосильная ноша для компании, у которой и так уже в эксплуатации 2,5 тысячи км сетей. Однако вторичка зачастую находится в крайне ветхом состоянии, особенно в центральных районах, а повреждаемость у «Теплосети» растет последние три года. Если в 2017-м произошло 5058 технологических повреждений (из них около 960 на магистральных сетях), то в 2018-м — уже почти 5,4 тысячи (более тысячи на магистралях). Износ у компании, по словам Смольного, составляет 70%, доходит до трагедий.

77 млн тоже не кажутся неподъемными: инвестпрограмма «Теплосети» на 2019 год — 4,3 млрд рублей, из которых полтора — это городские деньги. Но, надеясь на победу в суде, «Теплосеть Санкт-Петербурга» не указывала предполагаемые расходы на содержание бесхозного имущества в своей тарифной заявке, поэтому в тарифах 2018 и 2019 годов этих денег как бы и нет.

Как объяснил «Фонтанке» глава профильного комитета Дмитрий Коптин, «Теплосети» надо будет представить свои прогнозы по дополнительным расходам в 2020 году, чтобы тариф скоррректировался хотя бы тогда; то, что компания потратит в текущем году, учтут при установке тарифа на 2021 год. Жители домов в любом случае платят за тепло по льготным ценам; однако все, что недополучает компания, компенсируется субсидиями из бюджета.

Взаимоотношения «Теплосети Санкт-Петербурга» с Санкт-Петербургом давно уже превратились в один из самых болезненных вопросов энергетического комплекса города. Смольный проводит курс на консолидацию теплосетевых активов под контролем города, ссылаясь на то, что «Газпром» не вкладывает достаточно средств в программу реконструкции. Однако форма приобретения имушества компании не определена. Нарастить свою долю Смольный пытался за счет допэмиссии, но безуспешно. Одновременно спикер городского парламента Вячеслав Макаров утверждал, что контрольный пакет вообще должен быть отдан городу по символической цене. Он же называл «аферой века» возможный вариант с обменом ветхих труб «Теплосети» на котельные ГУП «ТЭК СПб».

Осенью 2018 года стало известно, что из бюджета в 2019 году будет выделено 1,5 млрд, на которые «Теплосеть» планирует реконструировать 5 км сетей и проложить 30 км временных труб. При этом доля города должна вырасти до 28% акций. В общей сложности за 3 года предполагается потратить 9 млрд и довести долю до 40%. Назначенный вице-губернатором по вопросам энергетики Максим Шаскольский заявил, что в текущем квартале Смольный намерен провести встречу с руководством «Газпрома», чтобы обсудить судьбу пакета акций и инвестиций в реконструкцию ветхих сетей.

Николай Кудин, "Фонтанка.ру"