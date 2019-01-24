«Нос тигра» и два мотора. Флагманский KIA начали собирать в России

На калининградском заводе «Автотор» стартовало серийное производство флагманского седана KIA K900. Ранее эта модель на российском рынке продавалась под названием Quoris.

Как сообщает 24 января Autonews со ссылкой на пресс-службу марки, россиянам седан будет доступен с двумя бензиновыми моторами на выбор: 3,3-литровой 249-сильной «шестеркой» с двумя турбинами и 5,0-литровым двигателем V8 с отдачей 413 л. с. Первый устанавливается также на спортивный фастбек Stinger. Оба мотора работают в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, обе версии оснащены системой полного привода.

Автомобиль построен на новой платформе. Колесную базу увеличили на 60 мм – до 3105 мм. «Фишкой» новинки стала массивная радиаторная решетка в фирменном стиле «Нос тигра» – она состоит из 176 отдельных элементов. Также автомобиль оснащен задними фонарями и патрубками выпускной системы с хромированной окантовкой.

В продажу новинка поступит в первом квартале 2019 года. Цены на автомобиль будут объявлены позже.

KIA Quoris в России выпускают и продают с 2013 года. Модель собирается на заводе «Автотор» в Калининграде. Предлагается автомобиль с 3,8-литровым и 5-литровым бензиновыми моторами мощностью 334 л.с. и 425 л.с. соответственно, которые агрегатируются 8-ступенчатым «автоматом». Цены на Quoris стартуют от 2 894 900 рублей.