Строительный 2018-й: время ожидания и спешки

2018-й был годом, заставившим большинство застройщиков совершать спонтанные и не всегда продуманные действия. Это был период ожидания серьёзных изменений в связи с вступлением в силу поправок в закон. О том, как вели себя большинство девелоперов на рынке Петербурга, рассказал руководитель холдинга LEGENDA Василий Селиванов.

Руководитель холдинга LEGENDA Василий Селиванов/ LEGENDA Intelligent Development

«Первая половина 2018-го ознаменовалась бурными запасами застройщиков разрешений на строительство, полученных до 1 июля, позволяющих работать по старым правилам. Ожидание дня «икс» привело к тому, что застройщики всех масштабов ринулись запасаться проектами, что породило ажиотажный спрос практически на любые земельные участки под жилищное строительство. Нужно понимать, что земля – потенциальный источник самых больших рисков для девелопера. Поэтому в нормальном режиме участки тщательно подбирают, взвешивают все «за» и «против», просчитывают и оценивают риски. Но не в 2018 году. Компании «кидались» на рынок в надежде купить хоть что-нибудь, зачастую «выдергивая» на дорогостоящие сделки текущие оборотные средства с других проектов (банки под подобные покупки не кредитуют). Далее – больше. Гонка привела к придуманным «на коленке» проектам без оглядки на качество, лишь бы спроектировать и быстрее согласовать.

Чем закончилась эта гонка? Ледяным душем в виде «прилетевших» новых законодательных поправок в конце 2018 года. Оказалось, что рыночная истерика была напрасной: с 1 июля 2019 года открывать эскроу-счета и получать «проектное финансирование» придется как в отношении старых (уже реализующихся), так и в отношении новых проектов. До этой заветной даты осталось чуть более 5 месяцев, и с учетом непонимания ни застройщиками, ни банками новых правил и их технической реализации на практике, сложно представить, что будет с теми проектами и девелоперами, которые на данный момент находятся в стройке без проектного финансирования. Если в самое ближайшее время не разработают четкие «дорожные карты», такие объекты имеют все шансы быть замороженными или вовсе недостроенными. Банки могут отказать в финансировании через экскроу-счета, если у них возникнут вопросы к экономике строящегося проекта.

На мой взгляд, покупателям, находящимся сейчас в поиске жилья на первичном рынке, нужно забыть о таких критериях выбора застройщика, как «построил десятки проектов», «20 лет работает на рынке» или «известный бренд». Сейчас действуют два основных критерия – наличие высокой стадии готовности (риски, конечно, есть и здесь, но они гораздо ниже) и наличие проектного финансирования. Поэтому в отделах продаж сейчас стоит первым делом уточнять именно эти два вопроса».

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