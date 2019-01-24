Чиновники подкупали подчиненных, чтобы достроить «Новокрестовскую». За что судят функционеров метростроения

В едином порыве сплотились «пиджаки» и инженеры для достройки «Новокрестовской» к ЧМ-2018. Руководители приплачивали простым работягам, чтобы те не сошли с ума в аврале. Но пришла ФСБ и сказала: так нельзя любить свое дело.

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"/Архив

Куйбышевский суд Петербурга начал рассматривать уголовное дело, связанное с подготовкой города к чемпионату мира по футболу. Стратегически и социально важнейшая станция метро у стадиона сплотила руководителей «Метростроя» и смольнинского комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Они мотивировали рядовых сотрудников за сверхурочную работу и не крали сами. А если и крали, то судят их не за это.

Дело касается госконтракта КРТИ в лице Дирекции транспортного строительства с «Метростроем» на инженерную подготовку участка Невско-Василеостровской линии для строительства станции «Новокрестовская». Он был заключен в 2014 году, стоимость составила 253 млн рублей, срок исполнения – 2015-й.

Весь город опаздывал с подготовкой к ЧМ-2018, метростроители не были исключением. Дирекции транспортного строительства передали функции технического заказчика, сотрудники отдела технического надзора и строительного контроля были завалены документами, которые требовалось проверять, исправлять, пускать в работу. Они оставались в кабинетах после окончания рабочего дня. В отделах возникало напряжение.

Для оплаты сверхурочного труда причастные к строительству «Новокрестовской» разработали неформальную схему. Субподрядчиком «Метростроя» была выбрана компания «Петрострой», фактически принадлежащая предпринимателю Дмитрию Ильченко. С ним поддерживал отношения человек из «Метростроя» Николай Казнин, занимающий до сих пор странную должность заместителя генерального директора.

По мнению обвинения, Казнин получал наличные средства и отвозил их в Дирекцию транспортного строительства. Деньги передавались заместителю главы Дмитрию Митянину и заместителю председателя КРТИ Александру Комиссарову. Они распределяли суммы между простыми инженерами – выдавали не учтенное бухгалтерией вознаграждение за сверхурочную работу. ФСБ, Следственный комитет и прокуратура за несколько лет так и не нашли никаких подтверждений того, что Казнин, Комиссаров и Митянин положили что-либо себе в карман. Они все отдавали народу.

Как следует из обвинительного заключения, в течение нескольких месяцев через функционеров прошли 6 млн рублей. Пять с половиной миллионов были выплачены сотрудникам отделов, работавшим с документацией по «Новокрестовской», а еще 500 тысяч Митянин потратил на закупку канцелярских товаров и технических средств, необходимых для работы отделов.

Комиссаров и Митянин в Смольном больше не работают. Они обвинены в злоупотреблении должностными полномочиями. Вину признают.

«Действительно, Комиссаров четыре раза в течение 2014 – 2015 годов получал от представителя «Метростроя» суммы и передавал своим сотрудникам. Он нарушал финансовую дисциплину, но тем самым хотел компенсировать переработки подчиненным. Они действительно очень много работали. Свидетели подтвердили», – заявила защита.

Николай Казнин остался в «Метрострое» при должности. Его обвиняют в пособничестве в злоупотреблении. Он не считает себя причастным.

Бизнесмен Ильченко тоже не признает вину. Его, кроме неформального финансирования сотрудников Смольного, обвиняют в мошенническом хищении 51 млн рублей на исполнении договора субподряда с «Метростроем» на инженерную подготовку площадки для станции (а именно – переустройство тепловых сетей). В эту сумму оцениваются якобы не выполненные на «Новокрестовской» работы. Прокуратура сегодня в суде попросила приобщить иск к Ильченко о возмещении ущерба, причиненного преступлением.

Адвокат Александр Максимов выразил удивление. КРТИ и «Петрострой» судились в арбитраже, и есть решение, по которому Смольный отозвал свои претензии на этот самый 51 млн рублей.

«Метрострой» выполнил обязательства перед городом, «Петрострой» – перед «Метростроем». Никакого ущерба нет», – резюмировал адвокат.

Сплоченность чиновников и метростроителей, спешивших не осрамиться с «Новокрестовской», контрастирует с современными их отношениями. 21 января 2019 года Смольный заявил о расторжении госконтрактов с «Метростроем». Приостановленный сегодня разрыв соглашения на достройку коричневой ветки выглядит не более чем временной уступкой. Администрация Петербурга активно ищет компанию, которая заменит «Метрострой».

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»